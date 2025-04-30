《與惡2》確定6月開播！　第一季主角「賈靜雯、温昇豪」驚喜現身

記者黃庠棻／台北報導

耗時6年打造，重磅旗艦台劇《我們與惡的距離 II》今日宣布定檔，將於6月7日起，每週六晚間九點在公共電視、CATCHPLAY電影台61頻道同步首播，晚間10點於串流影音平台CATCHPLAY+ (台灣、新加坡、印尼)、公視+、愛奇藝國際版、以及首次加入台劇的國際平台 Amazon Prime Video 於海外超過240個國家或地區同步上架。

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

2019年《我們與惡的距離》不但開啟與觀眾、社會的深度對話，更是少數走出台灣、受到國際關注的台劇，觸及全球超過30個國家的觀眾；而2025年《我們與惡的距離 II》再度突破，成為首部登上 Amazon Prime Video 平台的台劇，全球超過240個國家或地區的海外觀眾，延續第一季探討的人與人及社會的關係，以一場大火開啟全新故事。

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▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我們與惡的距離II》稍早釋出正式海報及前導預告，五位主演周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎以及于子育全體露臉，有人沈痛、有人悲傷、也有人安靜思索，纏繞五個人的是燒出六個家庭因果糾結的一場大火，而在五人的煙硝上方，由劉子銓飾演的關鍵人物只露出半張臉痛苦吶喊，這個角色也將揭開《與惡II》故事的序幕。

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

而在前導預告中，第一季飾演夫妻的賈靜雯以及温昇豪同步驚喜現身，分別以懷舊造型的新聞主播及名嘴身份出現，帶出了包括「立委互毆導致議事空轉」及「無差別縱火殺人」等多個令人似曾相識的社會事件，畫面在快節奏中迅速交錯，拉出劇情長達20年的時空跨度，幾位主角也正面對各自的人生難關。

▲賈靜雯驚喜現身《我們與惡的距離 II》。（圖／CATCHPLAY+提供）

飾演精神科醫生，本身卻在縱火案失去摯愛的周渝民，在前導預告中情緒失控「我不要你們提醒我家裡只剩我一個人！」而懷抱改革理想，卻在政壇中逐漸迷失自我的立委薛仕凌橫目怒訴「是我不甘願乖乖閉嘴聽話！」同時，因為一場意外面臨人生巨變的謝欣穎，幾度在生死邊緣徘徊，而周渝民悲痛的獨白「我以為我們能接住所有人，但其實我們甚麼都接不住。」則令人心碎。

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

對世界同時懷抱著希望與絕望，也期待在各自生命的低谷中，仍然有人能夠看見自己，接住自己。角色充滿故事的主演也有感而發，周渝民認為每天都不容易，也都值得好好被重視「人都應該要珍惜當下，很可能錯過的一件小事，會導致一輩子也無法重來的遺憾。」

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

首度飾演政治人物的楊貴媚也忍不住感嘆「人沒有絕對的善與惡，隨著自己年紀的逐步增長，也會慢慢發現，無論你是什麼樣的人，最終最重要的，其實是要守住自己的心。」

▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我們與惡的距離II》歷經6年時間打磨，穿梭107個場景、動員226名工作人員，足跡遍及台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等地，除了大量主次演群之外，更調度了包括近3000人次龐大的臨演群眾。金獎編劇呂蒔媛再度執筆，以第一季相連的宇宙觀，創造出全新的人物與敘事線，《我們與惡的距離II》故事橫跨20年，6個家庭的生命彼此交織，由一場縱火殺人案為始，揭開盤根錯節的因果。





▲《我們與惡的距離 II》確定在6月開播。（圖／CATCHPLAY+提供）

延續第一季的精神，《我們與惡的距離 II》將透過綿密的人物網絡及多線敘事展開，深度看見隱藏在社會角落的種種矛盾。導演林君陽說「第一季的核心在於『撕下標籤』，帶領觀眾看到隱藏在惡意背後的故事；第二季則是在這個核心上往前推進，希望透過更複雜的角色關係，以及彼此間的因緣牽扯，開展新的《與惡 II》，也傳遞出選擇、修復、理解，與接住的價值。」

編劇呂蒔媛也提及，她想傳達出「接住」的難，難在必須透過許多人的努力來一起完成，這同時也是社會中最難能可貴的集體力量。