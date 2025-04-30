廖峻轉交「重要東西」家屬反告竊盜！女助理照顧7年心寒：委託律師處理

▲楊小姐發聲明回應家屬指控，強調已委託律師處理重要物品。



圖文／鏡週刊

本刊今（30日）獨家報導廖峻中風去年底簽字離婚，結束50年婚姻，在辦理離婚手續後，交給「主要照顧者」楊小姐一包「重要東西」，沒想到本月17日廖峻三度中風後，家屬卻立刻要求她交出東西，甚至到派出所以偷竊名義向她提告。對此本刊也在新聞曝光後取得楊小姐的聲明表示，為避免爭議擴大，已將廖峻委託的重要物件，交給律師，並將依法律程序處理。

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▲廖峻中風住院，委託照顧者保管物品引發家屬不滿提告。（翻攝自臉書）



楊小姐於聲明中指出，自己與廖峻認識多年，過去7年來始終悉心照顧，無怨無悔，因而獲得廖峻高度信任。廖峻在與前妻離婚後，將個人重要物品交由她代為保管，並多次叮囑：「東西先交給你保管，要給誰，由本人來決定。」未料在廖峻三度中風後，家屬不僅要求立即交出該物，還以竊盜罪名提告，讓她感到心力交瘁，遂決定將該物品轉交律師處理，由司法機構進行後續認定。

她進一步表示，自廖峻住院以來，家屬不僅第一時間要求她交出物品，還限制她前往探病。她感慨，自己多年來全心付出，卻在短短半個月內遭受家屬多次刑事控告，對此感到十分錯愕與傷心。她強調，基於對廖峻的信任與交付，她從未逾越分際，亦無意捲入家務糾紛，故將相關物品委由律師保管，家屬要領回，未來可透過律師循法律途徑處理。

之所以會做出律師代管的決定，楊小姐表示，是出於對廖峻託付的尊重與保護，擔心若貿然交出物品可能違背其意願，若不交又易引發誤解，因此才選擇以法律方式交由第三方代為處理。她也重申，今後對於所有相關爭議與傳言，將不再對外發表任何意見。

楊小姐聲明全文如下：

本人楊文慈與廖峻大哥相識多年，過去7年來始終陪伴左右，陪他走過多次復健與就醫過程。廖大哥為人正直，對人信任有加，曾多次親口囑託重要私人物品交由本人保管，並表示：「東西先交給你保管，要給誰，由本人來決定。」本人對此責無旁貸，視為信任的象徵。

惟自廖大哥住院後，其家屬即要求交還物品，並限制本人探病，甚至提出多項刑事控告，令本人感到錯愕與悲痛。本人始終以理性對待此事，選擇透過法律管道釐清真相。

為避免進一步爭議與誤解，也為保障廖大哥託付之意願，已委託律師代為保管所有相關物品，並與廖大哥聯繫，待其本人意識清晰時，依法指定交付對象與方式。

本聲明發佈後，對於任何外界爭議與傳聞，本人將不再公開回應，願此事止於法律與事理。衷心感謝社會大眾關心，並祝福廖大哥早日康復，平安健康。

▲楊小姐發聲明回應家屬指控，強調已委託律師處理重要物品。（楊小姐提供）





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