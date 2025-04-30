ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

廖峻轉交「重要東西」家屬反告竊盜！女助理照顧7年心寒：委託律師處理

獨家廖峻離婚兒敗家／廖峻轉交「重要東西」家屬告她竊盜　助理楊小姐心寒：委託律師處理

▲楊小姐發聲明回應家屬指控，強調已委託律師處理重要物品。

圖文／鏡週刊

本刊今（30日）獨家報導廖峻中風去年底簽字離婚，結束50年婚姻，在辦理離婚手續後，交給「主要照顧者」楊小姐一包「重要東西」，沒想到本月17日廖峻三度中風後，家屬卻立刻要求她交出東西，甚至到派出所以偷竊名義向她提告。對此本刊也在新聞曝光後取得楊小姐的聲明表示，為避免爭議擴大，已將廖峻委託的重要物件，交給律師，並將依法律程序處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨家廖峻離婚兒敗家／廖峻轉交「重要東西」家屬告她竊盜　助理楊小姐心寒：委託律師處理

▲廖峻中風住院，委託照顧者保管物品引發家屬不滿提告。（翻攝自臉書）

楊小姐於聲明中指出，自己與廖峻認識多年，過去7年來始終悉心照顧，無怨無悔，因而獲得廖峻高度信任。廖峻在與前妻離婚後，將個人重要物品交由她代為保管，並多次叮囑：「東西先交給你保管，要給誰，由本人來決定。」未料在廖峻三度中風後，家屬不僅要求立即交出該物，還以竊盜罪名提告，讓她感到心力交瘁，遂決定將該物品轉交律師處理，由司法機構進行後續認定。

她進一步表示，自廖峻住院以來，家屬不僅第一時間要求她交出物品，還限制她前往探病。她感慨，自己多年來全心付出，卻在短短半個月內遭受家屬多次刑事控告，對此感到十分錯愕與傷心。她強調，基於對廖峻的信任與交付，她從未逾越分際，亦無意捲入家務糾紛，故將相關物品委由律師保管，家屬要領回，未來可透過律師循法律途徑處理。

之所以會做出律師代管的決定，楊小姐表示，是出於對廖峻託付的尊重與保護，擔心若貿然交出物品可能違背其意願，若不交又易引發誤解，因此才選擇以法律方式交由第三方代為處理。她也重申，今後對於所有相關爭議與傳言，將不再對外發表任何意見。

楊小姐聲明全文如下：

本人楊文慈與廖峻大哥相識多年，過去7年來始終陪伴左右，陪他走過多次復健與就醫過程。廖大哥為人正直，對人信任有加，曾多次親口囑託重要私人物品交由本人保管，並表示：「東西先交給你保管，要給誰，由本人來決定。」本人對此責無旁貸，視為信任的象徵。

惟自廖大哥住院後，其家屬即要求交還物品，並限制本人探病，甚至提出多項刑事控告，令本人感到錯愕與悲痛。本人始終以理性對待此事，選擇透過法律管道釐清真相。

為避免進一步爭議與誤解，也為保障廖大哥託付之意願，已委託律師代為保管所有相關物品，並與廖大哥聯繫，待其本人意識清晰時，依法指定交付對象與方式。

本聲明發佈後，對於任何外界爭議與傳聞，本人將不再公開回應，願此事止於法律與事理。衷心感謝社會大眾關心，並祝福廖大哥早日康復，平安健康。

獨家廖峻離婚兒敗家／廖峻轉交「重要東西」家屬告她竊盜　助理楊小姐心寒：委託律師處理

▲楊小姐發聲明回應家屬指控，強調已委託律師處理重要物品。（楊小姐提供）


更多鏡週刊報導
廖峻離婚兒敗家／72歲廖峻去年底悄離婚　中風7年照顧者只見助理楊小姐
廖峻離婚兒敗家1／廖峻3度中風仍憂心兒子工作　兒卻喊：照顧爸爸太累
廖峻離婚兒敗家2／廖峻離婚後託付「重要物品」　叮囑：沒我允許誰都不要給

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

健康步道版Kendrick舞步！3人脫鞋挑戰像殭屍出沒XD

推薦閱讀

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

羅時豐兒遭判6月徒刑後「內湖賣滷肉飯」！ 0偽裝招呼客人全被拍

羅時豐兒遭判6月徒刑後「內湖賣滷肉飯」！ 0偽裝招呼客人全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」　陸網揪關鍵：足以證明為人

右眼看到左眼噴出！鷹眼遭剷雪車重輾　身體變灰綠色「我當下已經死了」

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐…被錦德提告

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭…產女當媽換愛小鮮肉

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本認了：像被社會判死刑

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一場病讓她至少少賺4億日幣！　小彤老師因一把剪刀差點回不了台灣
  2. 廖峻轉交「重要東西」家屬反告竊盜！女助理照顧7年心寒：委託律師處理
  3. 永野芽郁惹怒田中圭老婆！　「正宮不排除要賠償金」1工作悄喊卡
  4. 廖峻兒「已提告竊盜」反擊了！控爸的女助理3罪狀：一切有憑有據
  5. 跳槽綜藝圈驚見「假人設」！女主播爆藝人錄影前後反差：立刻變臉
  6. 遭控把廖峻當ATM「兒子怒發聲明反擊」！　列助理偷竊3罪狀正式提告
  7. 廖峻中風7年「兒要錢才出現」！媳求金援簡訊曝 助理控：把爸當ATM
  8. 男神丹尼爾森李遇「大停電」　《復活劫》目睹妻子變活屍大崩潰
  9. 小孟老師／4月30日星座運勢　水瓶桃花、事業都開掛
  10. 《角頭》懷秋爆戀情！現蹤民生社區「被拍保護女友舉動」獨回豪宅

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366