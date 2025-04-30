廖峻兒「已提告竊盜」反擊了！控爸的女助理3罪狀：一切有憑有據

記者潘慧中／綜合報導

廖錦德30日被廖峻的女助理楊小姐指控，在爸爸中風7年期間，不但不協助支付醫藥費，還將父親當提款機。面對種種控訴，廖錦德稍早在社群網站反擊了！

▲廖錦德提告爸爸的女助理竊盜。（圖／翻攝自Instagram／tacololaiba）



廖錦德指控楊小姐持有廖峻的所有私人物品不歸還，還入侵父親住家，爸爸住院後甚至遭盜領，「這一切有憑有據，可對簿公堂，面對不講情、不講理的人，我只好跟妳講法律。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廖錦德澄清廖峻的醫藥費都由家人負擔。（圖／翻攝自Facebook／錦德）



關於廖峻的醫療費用，廖錦德澄清一切皆由家人承擔，而且有憑有據。至於其他家庭糾紛，例如被控將爸爸當提款機，他則解釋：「我期待這些指控一樣有憑有據，不要賴給暫時無法表達的病人。其他後續由律師發聲明。」

廖錦德IG全文：

是的我已提告竊盜

楊小姐持有我父親所有私人物品不歸還

入侵我父親住所，我父親進醫院後也遭人盜領這一切有憑有據 可對簿公堂

面對不講情 不講理的人 我只好跟妳講法律

至於其他家庭糾紛

我期待這些指控一樣有憑有據不要賴

給暫時無法表達的病人

至於先前我父親醫藥費用也是有憑有據的家人承擔

其他後續由律師發聲明