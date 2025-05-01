雷 ／ 《雷霆特攻隊*》直接揭曉「OOOOO」　片尾超驚喜絕對嚇歪

記者蕭采薇／綜合報導

在復仇者之後，誰可以拯救世界？漫威最新力作《雷霆特攻隊*》，集結「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊、「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦、「美國特工」懷特羅素、「紅色衛兵」大衛哈伯、「幽靈漢娜」約翰卡門，以及神秘的「哨兵」路易斯普曼，這些原先在漫威系列作品中不是主角，甚至是反派的人物，意外被迫組隊後卻激發出滿滿化學效應。而片尾更驚天揭露他們乃至漫威後續重大發展，絕對堪稱是繼無限之戰後最強片尾！

▲《雷霆特攻隊*》被喻為漫威最致命的超級團隊。（圖／漫威影業提供）

《雷霆特攻隊*》被喻為漫威最致命的超級團隊，這支奇葩隊伍裡有改過自新的惡棍、危險的反英雄及傭兵，其中甚至曾經是漫威英雄的死對頭，當這群烏合之眾發現自己陷入了瓦倫蒂娜設下的死亡陷阱以及以外揭開超強大威脅「哨兵」後，他們必須踏上一段驚險的旅程，並迫使他們不得不面對自己最黑暗的角落以完成自我救贖，電影中的互鬥嘴砲到一起團戰抵抗威脅所產生革命情感，讓我們看見了有別以往的英雄風格電影，而導演、編劇對於故事節奏掌握、安排，也讓人透過電影深深被這群人的化學效應吸引 。

***以下有雷，斟酌觀賞***



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▲葉蓮娜不只要面對喪姐之痛，更要面對自己的黑暗過往。（圖／漫威影業提供）

終於揭曉了電影正式名稱「新復仇者聯盟」

片名中「*」所代表的意義就是這群人將會是「新復仇者聯盟」，當團隊眾人包含「哨兵」各自面對了自身的黑暗過往，得到慰藉和救贖，並成功抵擋了「哨兵」另一個暗黑人格「虛無」毀滅世界的力量後，正準備要讓這一切的始作俑者瓦倫蒂娜付出代價時，卻意外的被她擺了一道，趕鴨子上架迫使在全國媒體面前成為了「復仇者聯盟」代表。這無疑是本電影中最大爆點之一，原來這群人並非大家所想的那麼不重要，也不是打醬油的免洗英雄，他們甚至影響著漫威未來的走向！

不過最讓人興奮的莫過是，堪稱「漫威電影宇宙至今最精彩的片尾」中，更出現了「驚奇4超人」的飛船，正式公布漫威X戰警系列將正式進入616號主宇宙，揭示整個漫威宇宙即將再次串連！

一連串的重大消息接露可見這部電影真的非同小可，也成為了漫威發展下一階段的重要關鍵之作！

最後漫威也直接預告，這組「新復仇者聯盟」還會再回歸，更有趣的是，他們的組成連漫威都在片尾自嘲「他們憑什麼？」這裡更是出現許多有趣的致敬彩蛋，酸到爆也幽默到爆，可說貫徹始終的電影風格讓人印象非常深刻。

▲「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊從高樓跳傘而下。（圖／漫威影業提供）

《雷霆特攻隊*》近日在各地舉行多場粉絲試映會後，網友除了對佛蘿倫絲普伊的表現鼓掌叫好外，還表示該片比其他電影更專注於複雜的人物和精彩的故事，相信這也是漫威英雄未來發展的關鍵。

還有網友寫到「《雷霆特攻隊*》無疑是我近年最喜歡的漫威電影，它是漫威最獨特的電影」、「我完全沒想到這部電影會如此感人，還有片尾片段，我的天吶」 、「《雷霆特攻隊*》的片尾場景是至今漫威電影中最精彩的。」

▲《雷霆特攻隊*》再次串聯起整個漫威宇宙。（圖／漫威影業提供）

▲神秘的「普通人」鮑比，是全片最令人意外的轉折。（圖／漫威影業提供）

究竟《雷霆特攻隊*》為甚麼可以成為新復仇者，真的必須到電影院觀影才能了解他們滿滿的魅力，而先前漫威也早已公布，包括「鋼鐵人」小勞勃道尼等，共有27位演員將回歸《復仇者聯盟5》，未來新舊復仇者之間，會生出怎樣的糾葛？也都成為影迷關注焦點。無論從哪個角度去看《雷霆特攻隊*》都是不可錯過的重要之作，電影已於4月30日搶先全美大銀幕登場，必須衝一波電影院觀賞！