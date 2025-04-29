敖犬斷聯辣妻3年「因1限動再搭上線」　飆75kg躲見面：是在玩我？

記者王靖淳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）和前空姐女友發發穩定交往多年，去年10月底登記結婚，不時會透過社群記錄夫妻日常的兩人，最近宣布共同經營YouTube頻道，首支片就大方分享初相識的戀愛故事，影片曝光後不久，立即掀起網友討論。

▲發發初相識敖犬，以為對方要騙砲。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）



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發發透露，當年她還在當空姐時，因為某次在飛往杭州的班機上為敖犬服務，當時因為認為對方的耳朵很大、很好認，於是主動上前向敖犬自我介紹，還提到自己小時候曾看過他在黑角舞團裡面的舞蹈表演。兩人因此認識，但隨後有三年時間沒有聯絡，幾乎斷了交集。

▲發發坦言敖犬給她的第一印象是愛玩。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）



敖犬回憶，在與發發沒聯絡的三年後他在台中生活，每天陪媽媽散步買冰淇淋，某次在社群分享限時動態時，意外收到發發的回覆，為此他當時也大方回覆對方：「嗨，發發好久不見。」敖犬進一步透露，發發的個性很ㄍㄧㄥ，一開始和他聊天的態度偏冷淡，需要慢慢突破對方心中的關卡。

▲敖犬坦言胖到不敢跟發發見面。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）

發發坦承，剛開始認識敖犬時她內心存有防備，同時也表示，她遇到帥帥的男明星主動聊天，會懷疑對方很愛玩或是可能是要騙砲的渣男，因此保持戒心。不過，後來隨著相處時間拉長，發發發現敖犬其實回覆訊息很快，不會給她放線釣魚的感受，且個性與外表印象不同，「認識之後就覺得不是那樣子的人。」

▲發發一開始以為敖犬在玩弄她的感情。（圖／翻攝自YouTube／犬潤發）

兩人關係進展到快交往的期間，敖犬坦言因體重飆到75公斤而遲遲不敢約見面，讓發發一度誤會，「我那時候就想說是不是有別條線，還是他在台中有女朋友？都不跟我見面欸，還是他在玩我？所以我想說我還是保留一點，留一線好了，不要真的喜歡上這個人。」如今夫妻倆回憶這段相識過程也笑中帶甜，感謝彼此當初的真誠及耐心，才能走到今天。