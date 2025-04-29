ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」　她護子反遭炎上：那不是遊戲館

記者蔡宜芳／綜合報導

小蠻（王承嫣）自《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。她28日在社群分享一家人去逛五金行時，兒子與店員之間的對話，沒想到竟意外被網友炎上，掀起一陣熱議。

外送用▲▼小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」她護子反遭炎上。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

▲小蠻育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

小蠻提到，兒子至尊寶在五金行店內玩全新的卡式單切開關時，被店員阿伯開玩笑說：「你乾脆留在這邊上班，爸爸媽媽先回家。」小蠻表示，自己當時準備立刻出面保護孩子，但兒子冷靜回應：「我沒有要在這邊上班，我只是在玩開關。」讓她感動不已，因為孩子已經會保護自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在貼文中，小蠻進一步分享自己育兒觀念，認為即使是大人無心的玩笑話，也可能在孩子心中種下不安全感。因此她強調，必須在當下立即設立界線，拒絕任何逗弄行為。

▲▼小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」她護子反遭炎上。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

▲小蠻經常提醒兒子要保護好自己。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

小蠻的立場獲得部分家長支持，認為她重視孩子情感發展，然而，也有不少網友表示，小蠻的出發點雖然值得肯定，但孩子在店內長時間把玩商品本身就有不妥，「自己小孩玩店家開關不用主動去制止嗎」、「將心比心很難嗎」質疑小蠻忽略了公共空間的基本禮儀。也有網友直言：「那裡是五金行，不是親子遊戲館。」認為店員的玩笑其實已經是相對委婉的提醒。

▲▼小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」她護子反遭炎上。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

▲網友對於小蠻PO文的反應。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

推薦閱讀

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

李珠珢傳雙倍酬勞嚇退廠商！　「做夢文」遭影射耍大牌…品牌回應

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊了：惡意造謠

小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」　為妻兒當空中飛人　

李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

快訊／楊丞琳遭Makiyo控「紅了不認人」　潘瑋柏不忍力挺發聲了

蔡阿嘎遭影射！「嘉義阿賢」親戚貪財惡行全公開　本人發聲鞠躬道歉

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字 半夜真心話全說了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小蠻, 王承嫣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳青峰力挺楊丞琳！　PO歌詞嗆「免洗謠言真方便」
  2. 《華燈初上》演員驚喜合體！　「6人大同框」燦笑全被拍
  3. Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭內幕　小S、蔡康永全知情
  4. 鄭靚歆整復遭弄斷肋骨「纏訟2年勝訴」！　揭新內幕：給我不明藥包
  5. 八仙塵爆救援實事改編！戴立忍演慈濟院長　邱凱偉對戲興奮到忘詞
  6. 黃小柔挺楊丞琳「始終如一沒改變」　親揭私下為人：我們支持妳
  7. 小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」　她護子反遭炎上：那不是遊戲館
  8. 帶兒旅遊0業配「遭疑利益互惠」　歐陽靖IG道歉曝真相
  9. S媽痛失大S肝腸寸斷！　小S搬離帝寶「做1重大決定」近況曝光
  10. 張晚意拍虐戲太投入！　與楊紫街頭激動狂吼意外「觸發車子警鈴」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366