小蠻3歲兒逛五金行被說「留下上班」　她護子反遭炎上：那不是遊戲館

記者蔡宜芳／綜合報導

小蠻（王承嫣）自《我愛黑澀會》出道，2020年和邵翔結婚後，育有一個兒子「至尊寶」。她28日在社群分享一家人去逛五金行時，兒子與店員之間的對話，沒想到竟意外被網友炎上，掀起一陣熱議。

▲小蠻育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

小蠻提到，兒子至尊寶在五金行店內玩全新的卡式單切開關時，被店員阿伯開玩笑說：「你乾脆留在這邊上班，爸爸媽媽先回家。」小蠻表示，自己當時準備立刻出面保護孩子，但兒子冷靜回應：「我沒有要在這邊上班，我只是在玩開關。」讓她感動不已，因為孩子已經會保護自己。

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在貼文中，小蠻進一步分享自己育兒觀念，認為即使是大人無心的玩笑話，也可能在孩子心中種下不安全感。因此她強調，必須在當下立即設立界線，拒絕任何逗弄行為。

▲小蠻經常提醒兒子要保護好自己。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

小蠻的立場獲得部分家長支持，認為她重視孩子情感發展，然而，也有不少網友表示，小蠻的出發點雖然值得肯定，但孩子在店內長時間把玩商品本身就有不妥，「自己小孩玩店家開關不用主動去制止嗎」、「將心比心很難嗎」質疑小蠻忽略了公共空間的基本禮儀。也有網友直言：「那裡是五金行，不是親子遊戲館。」認為店員的玩笑其實已經是相對委婉的提醒。

▲網友對於小蠻PO文的反應。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）