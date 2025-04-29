成語蕎淪為小鮮肉男友提款機！男方惡行全公開　聽好友一句話突驚醒

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請成語蕎、李唯楓、蔡逸帆、哈孝遠、Paul，上節目分享「真心換絕情」的離譜經歷。成語蕎自爆曾與溫柔體貼的小奶狗型男友交往，卻變成對方的「許願提款機」，戀情後期男方露出真面目後要求不斷，甚至以「老阿姨」等貶低言語打擊她的自信心，讓她一度陷入自我懷疑。

▲《女王大人》暢談「真心換絕情」的經驗 。（圖／緯來綜合台提供）



有「天然呆女神」之稱的成語蕎，自爆自己的血淚教訓。她曾交往過小鮮肉男友，卻漸漸淪為對方的「許願提款機」，不僅頻頻幫忙買單，男方還常搞失蹤，甚至開始情緒勒索與不斷嫌棄她外型，還叫她「老阿姨」，讓成語蕎一度對自己失去自信。幸好最後在好友的一番提醒：「不要再把錢浪費在爛咖身上了，要好好善待自己！」成語蕎才徹底覺醒，重新拾回自我價值。

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▲成語蕎成小鮮肉提款機 。（圖／緯來綜合台提供）

另外，成語蕎也自爆曾上戲劇班時認識一位女同學，對方自稱和嫁給杜拜富豪的乾姐姐交情匪淺，能拿到台灣買不到的精品款式。她心動之下曾跟對方買過幾次二手精品，卻在一次逛街時，被熟識的精品店員提醒：「這包有問題！」後來女同學又慫恿她跟上某位女明星的法國代購連線，成語蕎信以為真，沒想到再次買到假貨。氣憤之下，她將所有假精品寄回並揚言提告，最終對方僅退還十萬元了事，讓成語蕎直呼：「再也不敢輕易相信別人了！」