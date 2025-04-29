楊丞琳遭Makiyo爆「紅了不認人」　陳妍希曬私照力挺：寶貝沒變過

記者黃庠棻／台北報導

薔薔（林嘉凌）跨足Podcast推出全新節目《薔栗膠》，首集邀請Makiyo擔任嘉賓，而Makiyo也突然爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，最後更直接點名就是楊丞琳，楊丞琳稍早透過經紀公司反擊，而她的好友陳妍希稍早也跳出來發文力挺。

▲楊丞琳遭Makiyo爆料紅了就不認人。（圖／翻攝臉書）

楊丞琳遭到Makiyo爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，她在29日透過經紀公司反擊「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後還不忘祝福Makiyo「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

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▲楊丞琳遭Makiyo爆料紅了就不認人。（圖／翻攝臉書）

稍早，楊丞琳的好友陳妍希也發文力挺，曬出一張與對方的合照，並寫下「寶貝是從我還是完全是新人的時候，就很照顧我的一個人，我看到的她從來都沒有變過」，文末還附上一個愛心並標注對方的社群帳號，公開力挺。

▲陳妍希力挺楊丞琳。（圖／翻攝自陳妍希IG）

此前，楊丞琳的好友潘瑋柏也發文「20幾年沒感覺你紅（變）過，我們懂你啦。」對此，楊丞琳更在IG罕見親自對此事發聲「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」

▲陳妍希、潘瑋柏力挺楊丞琳。（圖／翻攝自微博／陳妍希）