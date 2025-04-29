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王思佳首談老公職業搬家了　自嘲「長的暗黑內心光明」

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳今天代言你滋美得，她談到這是今年第二個代言，後面還有其他好消息分享，她也提到之前被傳：「有人傳小禎搶我代言，都是空穴來風，我跟她有通訊息，我們兩個一頭霧水，但這種謠言在演藝圈也蠻常見，不影響我們的友誼。」而她也首談老公的工作，並誓言更保護家人。

▲▼王思佳代言你滋美得記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲王思佳代言記者會。（圖／記者湯興漢攝）

王思佳經歷包包風波與老公被傳是司機等謠言後，首度現身，她今天說：「我都是愛用者變代言，都要先做功課，所以就不會回應空穴來風的事。我也沒有變臉，尤其是壞婆婆臉，我長的有距離感，尤其是沒笑的時候，但並非我真的不開心。」

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▲▼王思佳代言你滋美得記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲王思佳回應老公工作。（圖／記者湯興漢攝）

對於泰國買房子的事，她今也說沒有要補充說明，「公司該講的都講了。互相理解就好，可以回答的範圍內回答就好。我們把各自工作處理好就好，風浪很多，但我們仍彼此關心，我可以承受，但對於隱私跟家人要多點理性去理解。

▲▼王思佳代言你滋美得記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲王思佳坦言最近搬家。（圖／記者湯興漢攝）

對於老公的工作，王思佳也解釋：「認真覺得，每個人有自己的工作，他要不要說，我必須尊重他，不能所有的事情都要交代，無關公眾利益，他就是正常工作，讓時間慢慢展現出來，家人的事就家人的事，老公看到這些新聞就笑笑的，我經過大風大浪，笑而不語，老公對很多東西都是很大器的面對。」

王思佳也說，女兒也沒有曝光過，原因是：「小孩子對於自己出身不能有選擇，雖會跟我一起拍照，但是臉不會被拍，我們的一切都要被放大檢視，但對於家人比較心疼，工作方面我可以抵擋很多，家是避風港，如果還不得安寧，就會被打擾。不能為老公發言，這是基本尊重。」

而她之前在脆上提到有綠茶陷害，今天她也說：「沒有指誰，就是統稱，最近搬家很開心，把歡樂帶給大家，我是報喜不報憂的人，我長的暗黑，但是我內心很光明，搬家是因為孩子成長階段，小孩在各階段需求不同，小小孩爬行，還有學區問題，搬去離學校近一點的地方好，投資房產要看緣份，最近看了幾間不錯的房子，都被攔胡，所以房子也是要看緣份。」

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