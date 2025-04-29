遭楊丞琳駁「紅了就不認人」　Makiyo再發聲

記者王靖淳／綜合報導

女星Makiyo（川島茉樹代）最近受邀到薔薔的Podcast新節目《薔栗膠》，並爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，最後在現場猜測中，默認指出就是楊丞琳，稍早楊丞琳透過經紀公司駁斥爆料內容。為此，Makiyo再發聲了。

▲Makiyo上節目爆料楊丞琳忘恩負義。（圖／翻攝自Facebook）

Makiyo透露，過去與某女星私下還不錯，對方在走紅前常到她家玩，甚至得到媽媽的關照。然而，對方成名後卻在公益活動上對Ma媽媽視而不見，讓Ma媽媽忍不住當眾酸她。這段往事讓該女星尷尬不已，之後才學會打招呼。值得一提的是，Makiyo給出線索，形容該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍於演藝圈，後來經薔薔幾次猜測後，確認這位女星就是楊丞琳。

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節目內容曝光後，楊丞琳稍早透過經紀公司表示：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後也不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」楊丞琳隨後也在IG罕見親自對此事發聲：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」

▲楊丞琳（圖右）反擊Makiyo的爆料內容。（圖／翻攝自Facebook）

此外，根據《三立新聞網》報導，Makiyo強調節目中講的故事內容，是出自她母親的經歷，並非出於惡意，「造成故友困擾、真的抱歉。」面對與楊丞琳之間過往的情誼，Makiyo也表達出關懷及歉意，「也希望楊丞琳一切都好，每天都開心快樂。」