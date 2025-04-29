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五月天大巨蛋門票「兩類人可優先購」！　預告「挑戰24小時最速換場」

記者蔡琛儀／台北報導

五月天5525「回到那一天」25週年巡迴演唱會2023年從台中起跑，終於將回到25年來最初的起點台北，且還是首次在大巨蛋開唱，將從6月27、28、29，7月4、5、6、11、12日，連開八場演唱會，寫下大巨蛋最多場演唱會的新紀錄。

▲▼五月天大巨蛋將開賣。（圖／相信音樂提供）

▲五月天大巨蛋將開賣。（圖／相信音樂提供）

屆時「回到那一天」除了有環場巴士的大巨蛋巡航，歌迷最熟悉的球型巨幕、以及舞台機關也將隨著大巨蛋無限展開及加碼，其中舞台的LED就將創下5525系列演唱會最長的紀錄，成本加碼也要將最頂級的演出規格呈現給所有歌迷。

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9年前五月天在台北小巨蛋復刻9大傳奇演唱會蔚為話題，9年後五月天在台北大巨蛋再創傳奇，舉辦「5525」和「5525+1」共8場的雙開主題的時光之旅，一天「5525」，一天「5525+1」，一天回到過去，一天前進未來，相隔一天的變換，挑戰最速換場演出，24小時祭出全新演唱會主題。

▲▼五月天大巨蛋將開賣。（圖／相信音樂提供）

▲五月天創下大巨蛋最多場演出的紀錄。（圖／相信音樂提供）

由於五月天的歌迷橫跨各年齡層，為了體恤有小孩的家長能無後顧之憂地觀賞演唱會，親子套票區廣受父母好評，此次親子套票區加入「年滿65歲以上長者」登記購買，希望能闔家同歡。演唱會親子套票區將於5月3日早上9點半限區限量開賣，10點則是玉山卡友專區，11點全區全面開賣，詳洽拓元售票系統。

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