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香港「9頭身美女主播」黎在山祕密結婚！婚禮照外洩…網關注老公身高

記者陳芊秀／綜合報導

香港美女主播黎在山（Alpha）擁有183公分的高挑身材，更是「九頭身美女」，從模特兒轉戰新聞界，從新聞記者成為翡翠新聞台的王牌主播。而她作風低調，開設IG卻不曾放貼文，僅偶爾更新限動，私生活格外引人好奇，近日更瘋傳結婚喜訊，全網粉絲紛紛關注老公身高！

▲▼香港美女主播黎在山祕密結婚。（圖／翻攝自YouTube、IG）

▲香港「九頭身美女主播」黎在山祕密結婚。（圖／翻攝自YouTube）

據《香港01》報導，網路上瘋傳一張黎在山的婚禮照，照片中，她身穿白色露肩婚紗，一手持捧花，另一手牽手丈夫在教堂中與友人合照，面露幸福笑容。另一張照片中，她披著頭紗，與丈夫一起宣讀誓詞，滿臉笑容，雖然照片清晰度不高，但婚紗與合照一致。由於她被稱為「九頭身主播」，要找到比她高的伴侶並不容易，不過從照片中看來，她與丈夫的身高相當，小倆口比合照中的友人都高出不少，可見身材出眾。

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▲▼香港美女主播黎在山祕密結婚。（圖／翻攝自YouTube、IG）

▲黎在山作風低調，IG從不放貼文。（圖／翻攝自IG）

黎在山對個人生活相當低調，結婚大事相當低調，並未有其他主播分享婚禮照，即使同樣是主播的好友周可茵、彭建樺也都保持沉默，似乎是為了維持新娘的低調風格。不過主播王穎琪限動曬一張教堂玻璃的照片，上面畫著心形圖案並寫著「要幸福啊」，照片背景恰好與黎在山婚禮的背景一致，但王穎琪IG其實設定帳號不公開，可見眾人都竭力保密。

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