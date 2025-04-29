泰妍日本演唱會最終宣布「徹底取消」！　SM娛樂：多方檢討仍無法補辦

記者張筱涵／綜合報導

泰妍（太妍）原定於4月19日至20日在日本東京舉行個人出道10週年紀念演唱會《TAEYEON CONCERT - THE TENSE IN JAPAN》，卻在演出前2天臨時宣布取消，原因是設備未到，令眾人相當傻眼，而她也轉發粉絲聯合聲明爭取權益。SM娛樂今（29日）正式宣布，該場次最終確定取消，並承諾將全額退款。

▲泰妍日本演唱會最終徹底取消。（圖／翻攝自Instagram／taeyeon_ss）



SM娛樂今天透過官方聲明表示：「針對替代演唱會方案，我們曾進行多方檢討，但難以確保既能容納適當人數、又能呈現高完成度舞台的場地，因此最終不得不取消。」公司方面也向等待多時的粉絲致歉，並解釋因不斷尋求最佳解決方案導致通知延遲，再次懇請粉絲諒解。

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事實上，太妍東京場演唱會取消的主要原因，是亞洲巡演中所使用的舞台設備運送延誤，至演出前仍未抵達日本，無法及時完成演出準備。SM娛樂當時也曾說明：「即便與各方協商並尋求所有可能，但最終判斷難以舉辦演唱會。」

太妍本人隨後也透過社群表達失落心情，她寫道：「我非常討厭也很抱歉這一切情況，像是辛苦籌備的演唱會一瞬間被偷走了，感到空虛又無力，不知該如何表達。」

針對突如其來的取消，太妍的全球粉絲聯盟也發表聲明，批評主辦方SM娛樂通知草率且不負責任，指出即使早已有取消風險，也未提前公告，直到演唱會前兩日才臨時宣布。粉絲更指出，原訂16日公佈的座位安排當天突然延後，次日再度延期，過程中已經有許多為了演唱會專程飛往日本或在途中移動的國內外粉絲受到重大損失。太妍本人也轉發了粉絲聯盟的聲明，表達對粉絲立場的支持，讓外界更加關注此次事件。

目前太妍仍持續進行《THE TENSE》亞洲巡迴演唱會，下一站將於5月3日至4日在新加坡舉行演出。