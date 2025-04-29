記者張筱涵／綜合報導

南韓首次推出的女同戀愛真人秀《你的戀愛（ToGetHer）》日前首播便引發熱議，不過隨著節目人氣攀升，出演者之一里轅（리원）也被爆出爭議，傳出她曾經從事尺度較大的BJ（網路直播主）活動，甚至被質疑實為異性戀者，讓節目的真實性備受質疑。對此，製作組29日低調回應：「目前正在確認中。」

▲里轅被爆出根本不是同性戀。（圖／翻攝自Instagram、X／《你的戀愛》）



《你的戀愛》是繼男同戀愛真人秀《男人們的戀愛》後，由原班製作團隊推出的全新企劃，也是南韓首部以女同性戀為主題的戀愛真人秀。節目於25日在南韓OTT平台上線，公開後迅速引爆討論，不僅連續三天帶動平台新付費會員數排名第一，還登上X（前推特）即時熱搜，並在各大社群平台引發熱烈話題，特別是出演者們出色的外貌引發高度關注，讓觀眾對接下來的戀愛故事充滿期待。

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然而，隨著節目播出，里轅的過去也遭起底。網路上流傳她曾從事「脫衣直播」活動，且實際上並非同性戀，引發外界對節目選角及真誠度的質疑，而目前她將Instagram貼文全數刪除，製作組則表示目前正在確認相關情況。

在節目中，里轅以率真、直率的個性吸引不少粉絲，首集中自曝：「我是那種一見鍾情型的人，絕對不會讓喜歡的人感到困惑，會動用一切手段去贏得對方。」還表示理想型是「像小精靈一樣，抱起來能剛好入懷的人」。