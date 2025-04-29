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台BL劇紅到巴西！《看見愛》林宇搭機30hrs　金雲崩潰：尾椎超痛

記者黃庠棻／台北報導

台日合資原創BL劇《看見愛》今年1月劇終後熱潮不斷，不僅IG追蹤人次突破2萬大關，主要演員們也走出台灣至海外與戲迷見面，走訪日本外，還搭乘30小時的飛機到巴西聖保羅會粉絲，為台灣BL劇寫下全新里程碑。

▲BL劇《看見愛》結局，主演金雲、林宇狂撒糖。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲BL劇《看見愛》受到許多海外粉絲喜愛。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

上週一行人回到台北，金雲與林宇不約而同表示，回到台北的感覺很熟悉，林宇說「看到很多一開始支持到現在的粉絲，真的很感動，我會記得大家一輩子。」金雲也表示「結束台北站有種圓滿的感覺，很多粉絲一路看著我們長大，陪伴我們到現在，一言難盡的感動。」台北站金雲的奶奶與媽媽也現身力挺，從未缺席他在台的活動，堪稱是金雲的最強應援團。

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▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》回到台北舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》由台灣大鴻藝術與日本串流平台Video Market、Rakuten TV共同投資，「BL劇女王」林珮瑜身兼製作人與編劇，編寫聾人看護與廢二代的愛情故事。去年10月在全球上線後，深受海內外劇迷喜愛，在各地粉絲的熱烈敲碗下，展開巡迴見面會。

▲《看見愛》金雲與林宇裸身在淋浴間擁吻。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲BL劇《看見愛》受到許多海外粉絲喜愛。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

總監製兼導演宋鎵琳4月率領團隊赴日本東京、巴西聖保羅舉辦見面會，日本場更有聾人粉絲到場支持，拍攝期間為學手語下足功夫的金雲說「他們教我們日本用的手語，與我們分享自己的故事，聽完覺得很感動。」林宇自招過程中數度哽咽，感嘆「這也讓我們深刻感受到《看見愛》真的有帶給大家感動。」

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

難得到日本，演員們也趁空觀光，林家佑自曝「我們本來要去吃日式燒肉，結果到了店裡面發現都是泡菜、煎餅等韓國菜，後來才知道原來日本的燒肉店大部分是偏韓式，而且我們還吃了一個超級韓的。」

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

林詠傑則分享自己在日本的小小儀式感「我很喜歡日本超商，所以我們每天都會去買一個冷凍烤布蕾來吃，結束每一天。」先前曾隨《奇蹟》到日本辦見面會的陳柏文則說「第二次少了緊張，可以觀察到很多東西，有聾人粉絲來支持，現場大家很安靜地用肢體動作來互動，這令我覺得很印象深刻。」

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

除日本外，台灣BL劇在巴西也有許多鐵粉，但《看見愛》是首部到當地與粉絲見面的台灣作品，金雲與林宇經歷多次轉機，耗時30小時才抵達聖保羅。金雲笑說「真的太久了！坐飛機坐到屁股和尾椎都在痛，而且還一度無聊到不知道可以做什麼。因為這次是被夾在兩個陌生人旁邊，我除了睡覺就是吃飛機餐，然後又睡覺，好想跟人講話。」

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

林宇則對巴西粉絲的熱情印象深刻，他透露「到日本的時候我會克制自己不要太吵，怕嚇到大家，但到巴西反而相反，粉絲怕他們太熱情會嚇到我。」巴西場有粉絲為了一睹兩人風采排隊排到昏倒，也有人淚灑現場，不禁讓林宇讚嘆「這次去巴西真的每件事情都是新的體驗！」

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》回到台北舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

《看見愛》上週回到台灣，主要演員群金雲、林宇、林家佑、林詠傑、李悠、艾雨帆、陳柏文全員到齊，在台北WESTAR與粉絲相見歡，重現劇中精典場面，與台灣粉絲熱烈互動，表達內心的感謝。

▲台灣BL劇《看見愛》飛到巴西、日本舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲台灣BL劇《看見愛》回到台北舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

值得一提的是，金雲的奶奶與媽媽從《看見愛》首播記者會就全勤支持，見面會台北站也沒有缺席，不僅是金雲的最強後盾，活力十足的奶奶也意外成為粉絲爭相合影的對象，人氣不輸乖孫。《看見愛》全集可在KKTV收看。

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看見愛, 金雲, 林宇, 林家佑, 林詠傑, 陳柏文

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