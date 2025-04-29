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李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！結婚才2年　詐欺犯岳父又出包

記者田暐瑋／綜合報導

南韓男星李昇基與妻子李多寅結婚時，因為女方家庭扯入多項經濟犯罪案，在韓觀感不佳，他也一併成了被撻伐的對象，當時極力護妻的他，29日突然宣布與妻子娘家正式斷絕關係。

李昇基的岳父、李多仁的父親李洪憲，曾在2016年因為虛假公示香港資本投資而抬高股價，獲取數十億韓元不當利益獲罪，在2018年被判處4年徒刑及25億韓幣罰金，次年上訴被判無罪，但去年6月大法院發回重審。李昇基29日透過所屬公司Big Planet Made表示：「懷著沉重的心情傳達這篇文章，感到抱歉。過去岳父持續被指控的違法事項在重審中被判處罰金，但最近因類似的違法行為再次被起訴。」宣布斷絕關係。

▲李昇基和李多寅升格當爸媽。（圖／翻攝自9Ato娛樂Instagram）

▲李昇基和李多寅。（圖／翻攝自9Ato娛樂Instagram）

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當時李昇基岳母是公司的大股東，導致全家人都遭輿論攻擊，李昇基表示：「作為基於家庭信任等待結果的我，對於岳父的不正當行為感到無法自持。去年對於岳父相關的事情沒有充分審查就輕率發言，深感反省。」對先前引起反彈的護短發言道歉。

李昇基說：「我認為對於違法行為必須進行合理的懲罰，對於因我輕率的判斷而受到痛苦的受害者們，我深感同情並真心道歉。對於相信我、理解我的所有人，我只有抱歉的心情。這次事件使得家庭之間的信任難以恢復，我們夫妻經過長時間的考慮決定與岳家斷絕關係，未來將擁有更正確的價值觀，以負責任的態度為健康的社會盡力。」

▲▼李昇基10個月大女兒首度公開　愛妻曬娃地板爬行⋯超萌日常曝光。（圖／翻攝自李多寅IG）

▲李昇基夫妻和岳父母斷絕關係。（圖／翻攝自李多寅IG）

事實上，李昇基當年在老婆娘家鬧出風波後，曾表示：「有粉絲勸我不要結婚，即便是我親近的朋友也勸我『考慮你的形象』，讓我分手。但不是我的妻子選擇了父母，怎麼能因為父母的問題而說分手呢？我將與李多仁一起生活，這是我所能做的最好的選擇。」

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