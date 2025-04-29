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馬戲團創紀錄「搭7層樓帳篷」吸10萬人朝聖　林懷民牽幾米謝幕！

記者黃庠棻／台北報導

FOCASA馬戲團15周年大作《幾米男孩的100次勇敢》圓滿落幕，自3月28日起於台南水交社文化園區首演至4月26日，共27場演出，3萬張票全部完售，累計10萬人次入園，創下輝煌紀錄，在最終場演出後，導演林懷民攜手原著作家幾米一同上台向觀眾謝幕。

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

林懷民表示「3萬大人和小孩笑了，哭了，尖叫，喝采，讓我十分感動！」團長林智偉感激「很累，但也很滿足。我們不只完成了一場演出，更與台南這座城市與所有的市民共同寫下了一段美好回憶。」

FOCASA在台南水交社草地上搭建7層樓高的台灣最大馬戲帳篷，已成為全台親子最美的回憶畫面，27場沉浸式演出的歡樂時光全數完成，林懷民坦言「這是一趟歡快的行旅。我一直希望為廣大民眾創作演出，沒想到竟在馬戲帳篷內實現夢想。」

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▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

許多到場觀賞的名人都接連發文盛讚，主持人LuLu說「當大家手拉手一鼓作氣撐起彼此轉圈圈，後面螢幕是幾米老師畫旋轉木馬的場景，搭配音樂，我整個眼淚嘩啦嘩啦流。」網球選手盧彥勳說「看到每位演員精湛演技，想到不知花多少時間練習準備，和運動員一樣不斷練習，由衷敬佩。」


歌手許哲珮表示「踏進馬戲團帳篷，我不只看見了幾米畫中的人物、場景，也看見了我自己歌裡的畫面。」表演家朱宗慶表示「挑戰身體極限的那份毅力，令人感動又振奮，非常精彩！」

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

團長林智偉感性說道「10萬個人，10萬張笑容，就是給我們最好禮物。謝謝台南市政府，也謝謝長期以來支持我們的企業，謝謝你們相信FOCASA，在我們每一次冒險前行，扮演我們背後最堅強的後盾。謝謝你們，因為相信，讓不可能成為可能，讓奇蹟發生。就像幾米馬戲樂園入口的文字『想像是真的』，FOCASA再一次讓想像成真，讓更多觀眾有機會與馬戲相遇。」

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

為了15周年大作，FOCASA出動台前幕後200位工作人員，其中一位表演者綽號「小小」，沒在舞台上演出，專門踩著高蹺穿梭樂園人群裡，他分享了整個月的心情「我是一位舞台人生將近25年的表演者，以『招牌笑容』為榮的我，得了『顏面神經失調』，讓我對舞台演出從此感到不安恐懼。」

▲FOCASA馬戲團《幾米男孩的100次勇敢》演出27場，圓滿落幕。（圖／FOCASA提供）

▲《幾米男孩的100次勇敢》演出人員「小小」。（圖／FOCASA提供）

小小說道「這次FOCASA馬戲藝術節擔任『尋夢巨人』，我有了面具而感到安心。重新接觸各年齡層的觀眾、孩子，看見他們驚訝、開心的表情，孩子的天真笑容，好幾次的童言童語爆擊我心臟。因為有了這些回憶，讓我重新找回對表演的熱情、無私、奉獻。」

未來，FOCASA馬戲團將持續秉持這份熱情奉獻的精神，將歡笑和溫暖的力量帶到全台灣的每個城市，讓大家都能一起感受馬戲的無窮魔力。

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