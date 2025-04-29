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朱軒洋、吳卓源曖昧情剪光光！　同台演員吐心聲：不能等戲先拍完嗎？

救形象1／朱軒洋、吳卓源曖昧情全部剪光光　《搜查瑠公圳》曝內幕本想打造台版福爾摩斯

▲朱軒洋、吳卓源合作《搜查瑠公圳》爆出感情風波，電影上映時是否同台宣傳令人好奇。（圖／翻攝自伯樂影業YT／CTWANT）

圖文／CTWANT

朱軒洋、吳卓源先前因拍電影《搜查瑠公圳》爆地下戀，朱軒洋當時仍有正宮網紅女友Cindy，深情形象因劈腿大傷，吳卓源也因介入戀情深陷小三風波，沉寂好一陣子。如今電影即將上映，據了解為避免兩人戀情成話題，也考慮到觀眾觀感，怕觀眾想到緋聞就出戲，原先電影裡，兩人之間若有似無的曖昧情愫，也全數剪光！

救形象1／朱軒洋、吳卓源曖昧情全部剪光光　《搜查瑠公圳》曝內幕本想打造台版福爾摩斯

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▲朱軒洋拍《搜查瑠公圳》真情流露本色演出。（圖／伯樂影業提供／CTWANT）

據悉，《搜查瑠公圳》原先片長接近影集長度，接近4小時，本來有意打造成台版的「福爾摩斯」，吳卓源的角色甚至原有意找合適的男演員來演出，希望能炒熱朱軒洋以及另一位男演員的組合，盼靠著男男CP的化學反應，成為台版福爾摩斯及華生，偵破台灣各大奇案。

但後因票房、人氣等各方考量，最後才由吳卓源出線演出，沒想到戲還沒拍完，男女主角就爆出緋聞。同台演員私下對此也直呼不解，認為朱軒洋就是小孩子性格，喜怒哀樂全放臉上，無奈嘆：「不能等戲先拍完嗎？」

救形象1／朱軒洋、吳卓源曖昧情全部剪光光　《搜查瑠公圳》曝內幕本想打造台版福爾摩斯

▲吳卓源初登大螢幕拍攝《搜查瑠公圳》，片中化身記者追女分屍案。（圖／伯樂影業提供／CTWANT）

如今距離緋聞已一年時間，製作方為了電影上映、藝人形象、票房考量等，做了一連串補救措施，除了將朱軒洋、吳卓源原有的曖昧劇情刪減，讓兩人在電影裡就是一路專心破案，以工作為重。同時，也用盡全力避免讓朱軒洋、吳卓源同台宣傳，就怕電影一不小心話題就歪樓。

據悉目前兩人同台機會只有預定5月中舉辦的電影首映會，且出品方、同時也是朱軒洋經紀公司老闆的「寬姐」邱瓈寬也會現身鎮場，現場也會安排雙方站得遠遠的，絕不會有同框畫面，擋好擋滿。

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▲朱軒洋（左）和吳卓源經歷感情風波後，分別在去年6月與今年2月出面致歉。（圖／本刊娛樂組、攝影組／CTWANT）

目前電影試片後，普遍評價不錯，認為劇情通順，的確認真破案，看不出曖昧影子。朱軒洋在電影裡的性格幾乎與他本人相符，可說是本色演出，吳卓源首次演出電影，演技自然、表現不錯。只是電影檔期好死不死又撞「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務》，兩者只相隔一周，票房是搶救成功仍待觀察。

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