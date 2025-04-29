小甜甜直播「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸拚事業不到1年鎩羽返台

▲小甜甜才宣布遷居到大陸廈門發展事業，但不到一年已經悄悄回台。（圖／翻攝自小甜甜IG）

圖文／鏡週刊

小甜甜（張可昀）去年7月宣布離開台灣，到對岸廈門發展直播帶貨事業，但不到1年就已悄悄返回，據悉，她的銷售成績不理想，甚至連談好的分潤也沒拿到。

小甜甜自從和前夫宋晉賢離婚後，鬧出的「抓馬」事件不斷，除了被爆和詐騙集團車手交往之外，和愷樂的閨密情鬧翻又被搬上檯面，總之，各種私事都讓她形象大傷，在台灣的工作也全數歸零。於是去年7月，小甜甜宣布搬遷至廈門，挑戰直播帶貨新戰場，藉此遠離台灣的是是非非。

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默默返台 求安排工作

小甜甜開展新生活後，除了努力直播，也開張小紅書想要招喚《康熙來了》觀眾的記憶，因她過去是節目常邀的嘉賓，藉由無厘頭搞笑，對岸網友才認識她；可惜這些努力的成果不盡理想，據悉，小甜甜的銷售成績慘淡，甚至沒拿到對方答應給她的分潤。

▲小甜甜為了拚流量，連吃下一整隻蛇都敢做，但成果不如預期。（圖／翻攝自小甜甜IG）

業界人士指出，小甜甜大張旗鼓的搬家，在廈門租屋落戶，但這段時間卻幾乎沒有收入，因此不到一年，小甜甜已經默默搬回台灣，而近期不少製作單位也都收到了小甜甜的請求，希望大家能夠幫她安排工作。

▲小甜甜在臉書曬出自己的玩偶收藏，就在台灣的家中。（圖／翻攝自小甜甜IG）

相關人士分析，現在直播帶貨在中國大陸已經是紅海市場，少數台灣藝人還有機會賣情懷、吸引流量，但多數都是敗下陣來，難以跟對岸已經練到出神入化的直播主叫陣，小甜甜努力了快一年，也是不容易。

隻身赴陸 什麼都肯做

據悉，小甜甜為了拚流量，還曾經跟新加坡直播名人王雷到重慶，吃了當地特產炸紅花蛇，也就是一整條蛇，眼睛、舌頭、身體都還在，只見她面目猙獰的吃下，最後還勉為其難的誇讚很酥脆。不僅如此，她也大膽吃遍當地的昆蟲，例如蜜蜂等，只要能賺錢的事情，她都肯做。

▲成為單親媽媽後，小甜甜一邊育兒一邊工作，常常發文吐露辛酸。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

而且小甜甜這趟其實是隻身赴陸，平時她的女兒就在台灣請保母照顧，但只要學校有活動、或是戶外教學，就會排除萬難參加，也就是兩岸飛來飛去，回首這段路，她的心聲是：「單親媽媽or單親爸爸，沒事我們多做一點！因為有孩子在我們身邊是很幸福的事情，過程可能比別人來得辛苦，但是未來或許我們都能比別人幸福。」

▲小甜甜以台灣藝人的知名度做起直播帶貨，但卻沒收到平台的酬勞。（圖／翻攝自小甜甜IG）

只是小甜甜曾發文表示一點都不眷戀台灣，如今卻血本無歸的悄悄回來，這位單親媽媽拚事業之路，比想像中還要曲折。

小甜甜前夫宋晉賢向本刊表示，「據我所知，小甜甜就是飛來飛去，沒有定居在廈門。」



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