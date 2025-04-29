訪問／Kai來台灣「還要等2個月」：好難熬！　當完兵告白粉絲不分開了

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓團體「EXO舞王」Kai光速回歸！他2月退伍後迅速回到螢幕前，除了接下網路節目《轉學者》主持棒，還帶著新專輯《Wait On Me》作為禮物送給粉絲，行程滿檔的他，近日抽出時間接受台灣媒體跨海聯訪，特地向EXO-L（歌迷名稱）打招呼，即將在7月訪台舉辦演唱會，他迫不及待喊著：「還要兩個月真的等得很難熬，各位，真的很想你們！」

▲Kai書面訪問。（圖／SM Entertainment提供）



Kai完成近2年的兵役義務後，結束空白期帶著新專輯《Wait On Me》回歸，他接受台灣媒體聯訪，透露為了維持好狀態，正在努力養成早睡早起的習慣，「雖然偶爾也會有狀態不好的時候，只要想到要見到大家，比起辛苦反而更開心」，這2年來的變化，他有了深刻的體悟：「覺得我的工作更有趣了！」再次強烈感受到喜歡唱歌、跳舞的心情。

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正式在粉絲面前回歸，Kai同時啟動專輯與巡演，他想記住每個行程、放在心裡，「如果這些回憶長久地留著，它們在我未來在做其他事情時，會成為寶貴的能量，所以我每個記憶都好好地放在心裡保留在心中。」已經2年沒活動，他確實感到有點小害怕：「我還無法掌握自己體力的極限，但是就連這樣的不確定性，對我而言都是種挑戰，同時也是確認我潛能的機會。」

▲Kai書面訪問。（圖／SM Entertainment提供）



7月即將來台舉辦巡演，Kai性格就像新專輯《Wait On Me》般，相當擅長等待，不過，對於粉絲他等不了，「還要兩個月真的等得很難熬，各位，真的很想你們！」他開出想吃的美食清單：「因為我喜歡吃美食，很期待餃子或擔擔麵，還聽說夜市很特別，想親自去體驗看看。」並預告演唱會將帶來「Kai專屬的強烈表演」。

最後Kai透過訪問與歌迷打招呼，「台灣的粉絲們！大家好，我是Kai，睽違2年，我回到了大家的身邊了，這次再也不會分開了，非常非常想念大家，正如大家等著我，我一定會報答大家這份等候，為了再次提醒大家，喜歡我的時間、等待我的時間是非常好的選擇，我要去台灣了。各位，在台灣演唱會上一起創造難忘的回憶吧，我愛你們。」Kai最新專輯《Wait On Me》已在台數位發行。