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劉若英喜迎出道30年！　「超狂破1紀錄」成女歌手第一人

▲劉若英在呼和浩特一連舉辦三場《飛行日》演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼劉若英在呼和浩特一連舉辦三場《飛行日》演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲劉若英在呼和浩特一連舉辦三場《飛行日》演唱會。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

劉若英25日起在呼和浩特一連舉辦三場《飛行日》演唱會，正式來到第64場，打破劉若英歷年演唱會紀錄，今年是劉若英出道30週年，累積至今舉辦過9次大型演唱會，共158場演唱會，在個人音樂生涯裡創下全新的里程碑，她感性地說：「唱歌唱了30年，在剛開始唱歌的時候，我總是想著我要好好走這條路，我不怕走錯路、我不怕繞遠路，我只怕沒有路，我希望我能夠提醒我自己，一步一腳印地慢慢走，好好地走這條路。」最後她謝謝歌迷對她支持與陪伴，獲得全場熱烈掌聲回應。

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▲▼劉若英喜迎出道30年。（圖／相信音樂提供）

▲▼劉若英喜迎出道30年。（圖／相信音樂提供）

▲▼劉若英在呼和浩特一連舉辦三場《飛行日》演唱會。（圖／相信音樂提供）

今年是劉若英出道30週年，日前煙台場點歌環節，歌迷提前為她慶祝，舉起「奶姐，我們的事你是不是『忘了』」手幅，吸引了劉若英的目光，接著歌迷換上另一張手幅「演員到導演，新人到天后，出道30年，繼續唱到100歲」，希望劉若英繼續唱到100歲，她笑回：「我對於可以一直唱歌很快樂，對於唱到100歲這種事情就交給五月天就好了。」隨即問歌迷如果100歲時她坐在輪椅上唱歌，大家還會來嗎，台下歌迷大喊「會」，最後歌迷點歌〈粉絲〉，歌迷說：「因為我們都是你最忠實的粉絲，我們都會陪你一路走下去！」劉若英感動不已，她也允諾會繼續陪伴，不止30年。

她透露在開唱前已提早到呼和浩特生活幾天，看了許多壯麗的美景，吃了很多好吃的羊肉，養足的精氣神對台下歌迷大喊：「今晚我們一起唱到爽好嗎？」因此她以最精彩的演出回饋歌迷，演唱〈後來〉、〈成全〉、〈一輩子的孤單〉、〈當愛在靠近〉、〈原來你也在這裡〉，也特別為了呼和浩特點唱〈站在高崗上〉，全場觀眾的情緒瞬間沸騰。
 
《飛行日》隨著海洋五感聲波陣陣響起，帶著劉若英首次來到呼和浩特舉辦個唱，就再創下第一位女歌手在呼和浩特連辦三場的紀錄，對於劉若英來說在各城市舉辦演唱會，不是想證明自己多厲害，而是想以音樂療癒每一個人，因為一場演唱會可以讓人暫時忘掉一些煩惱。
 

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