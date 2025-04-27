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林志玲合體安海瑟薇曝「私下對話內容」　當媽後5保養秘訣公開！

記者黃庠棻／台北報導

50歲的「第一名模」林志玲日前在美國紐約看秀相遇安海瑟薇，東西方女神驚喜合照，網路狂讚她們的盛世美顏。林志玲形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，坦言對方的電影讓她看哭了好幾次。

▲林志玲合體安海瑟薇，親曝私下對話內容。（圖／翻攝自Facebook／林志玲Chiling Lin）

▲林志玲合體安海瑟薇，親曝私下對話內容。（圖／翻攝自Facebook／林志玲Chiling Lin）

昨（26）日林志玲與瑞士男星文森培瑞茲（Vincent Pérez）在北京國際電影節搭檔，頒發最佳男配角獎，她的青春美顏又成為話題，她特別公開5大保養祕訣。對於復出拍戲，她也因為「孩子的成長太快了」，暫時無法開拍，做出回應。

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▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲談起與安海瑟薇的夢幻同框，坦言「安海瑟薇是好萊塢甜姐兒代表，電影作品我都非常喜歡，包括《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《真愛挑日子》都喜歡，《悲慘世界》看哭了幾次。剛好在飛往紐約的飛機上又看了浪漫愛情的《關於你的想法》，我覺得她是永遠的甜心，有一種獨特的又親和又甜美又有一點貴族感的魅力，可以在紐約見到這位安公主，覺得非常開心。」

▲林志玲合體安海瑟薇，親曝私下對話內容。（圖／翻攝自Facebook／林志玲Chiling Lin）

▲林志玲合體安海瑟薇，親曝私下對話內容。（圖／翻攝自Facebook／林志玲Chiling Lin）

不僅如此，林志玲也透露自己有跟安海瑟薇私下小聊了一段，她大方分享其中的話題，笑說「我說我代表亞洲女孩們告白，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回「那有很多的人耶！」林志玲接著說「是的，we all love you。」

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

無論在紐約秀場或此次登上第15屆北京國際電影節閉幕式，林志玲凍齡狀態一直是外界關注的其中一大焦點，此次她大方分享自己保持年輕的5大祕訣，包含運動、飲食均衡營養，免疫力才會好、保持正向的好心情，因為憂鬱煩躁都不會有好氣色，必須用正向的心情去解決眼前的問題。

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲分享當媽後的保養秘訣。（圖／林志玲工作室提供）

另外，林志玲也因為當了媽媽以後，陪兒子早睡早起，喊話粉絲「盡量少熬夜吧，姐妹們」，最後一點則是認為，媽媽們必須花些時間專注在自己身上，在平凡的生活大小瑣事當中，讓自己也可以感受到成長的可能性。

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲分享當媽後的保養秘訣。（圖／林志玲工作室提供）

而林志玲此次頒獎搭檔文森培瑞茲曾演出《瑪歌皇后》及《印度支那》等經典作。她久違站上電影頒獎舞台，是否激起戲劇表演癮，她坦言「演戲要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」現階段除了無法長時間拍攝的影視作品，其他演藝計畫她則是樂意嘗試。

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

▲林志玲參與北京國際電影節。（圖／林志玲工作室提供）

就算暫時不拍戲，但林志玲依然會力挺電影，笑說「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展！希望好的華語電影，能走入國際，發光發熱！」

▲林志玲當媽後，5大保養秘訣公開。（圖／ETtoday製圖）

▲林志玲當媽後，5大保養秘訣公開。（圖／ETtoday製圖）

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