記者潘慧中／綜合報導

海莉是台啤永豐雲豹專屬啦啦隊的成員，身為李雅英師妹的她，一舉一動都備受矚目。沒想到，她26日因為身體出狀況，臨時無法上台應援，但即便如此，她仍堅持到場坐在觀眾席，讓粉絲看了好心疼。

▲海莉25日突然胃痛到全身無力。（圖／翻攝自Instagram／iam_hyerii）



海莉26日在社群網站發文時，一開頭就向粉絲致歉。她解釋胃在前一天不舒服了整晚，原以為短暫休息後能恢復，「但沒想到最後痛到全身無力」，並緊急就醫。在不得已的情況下，她缺席26日的賽前見面活動及比賽應援，「真的對大家很不好意思。」

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▲海莉硬撐著病體到場。（圖／翻攝自Instagram／iam_hyerii）



儘管身體不適，海莉仍強撐著身體前往球場，原因是「我實在太想跟大家一起工作、一起為球隊加油」，即便無法上場，她也想坐在觀眾席支持隊友們，「但不知道是不是因為和大家在一起的關係，胃也好像不痛了。」

▲安汝後來代替海莉上場跳舞。（圖／翻攝自Instagram／iam_hyerii）



海莉特別感謝當天到場支持的朋友們，以及隊友們的關心，更向安汝表達謝意，感謝對方在主持之餘還代替自己上場跳舞，「辛苦了謝謝妳。」最後她也向大家承諾：「我明天一定會活力滿滿的站在場上跟大家一起應援的」，期待與大家再度相見。

海莉IG全文：

抱歉，讓大家擔心了，

我胃不舒服了一整晚，以為休息一下會好，但沒想到最後痛到全身無力，今天已經去看醫生。因為這樣而沒有出席今天的賽前見面活動，也無法上場應援，真的對大家很不好意思。

我實在太想跟大家一起工作、一起為球隊加油，所以還是去了球場、即便只能坐在觀眾席看著大家，但不知道是不是因為和大家在一起的關係，胃也好像不痛了。

謝謝今天為我前來的朋友們，我明天一定會活力滿滿的站在場上跟大家一起應援的！

謝謝我的隊友們的關心，謝謝忙碌的安汝，要一面主持還要代替我上場跳舞，辛苦了謝謝妳。

大家我們明天見