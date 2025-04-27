呂秋遠陷爭議李怡貞「遭疑消音」！　親揭2原因：不罵不代表支持

記者黃皓瑋／綜合報導

知名律師呂秋遠近期被爆料有非婚生子女，引發網友議論，與她同為律師的李怡貞也意外受到波及，遭質疑並未對此事件發聲。李怡貞昨（26日）深夜於個人臉書粉專發文，直言「我不罵不代表我支持他（呂秋遠）」，也說明自己沒有表態的原因。

▲李怡貞遭質疑未對呂秋遠的爭議事件發聲。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



李怡貞表示，她與呂秋遠同為家事律師，如果對對方的爭議事件表態，一來「等於搶他客群見縫插針」，二來也會被質疑不客觀，「大多只會被認為是在打落水狗、落井下石」。同時她也表示：「以我的業務量，我不需要這樣做。每位律師出事我們都是要引以為戒，反省自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞直言「不罵不代表支持」。（圖／資料照／記者黃哲民攝）



呂秋遠近期遭爆出因非婚生子女捲入訴訟，法院判決書中指出，孩子的生母先前指控他「拒絕認領」，將他告上法院，不過經審理發現他已經完成了認領登記，因此法官以「欠缺權利保護必要」為由駁回訴訟。

呂秋遠則在消息爆出後隨即寫下長文回應，他強調這件事是個人隱私，並解釋了交由法院裁定的原因：「因為我早就已經認領，但是孩子的媽媽希望可以在法院有紀錄，所以就這麼做了。」同時也直言：「我沒有做錯事，你們不可以污衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票。」

▼李怡貞臉書貼文。（Facebook／女人大律師李怡貞）

▼呂秋遠臉書貼文。（Facebook／呂秋遠）

