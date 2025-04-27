ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深演員許允禎年輕時長得貌美，參演過多部知名八點檔，包含2003年紅遍全韓的《妻子》以及長壽劇《天使的選擇》等，只是她近年來消失在螢幕前，直到26日才透過節目對外承認2020年被判診罹患食道癌，5年來積極抗癌，她表示「現在非常健康」，只要6個月後健檢的也沒問題，便是完全痊癒了。

▲▼《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲許允禎突對外承認罹患食道癌，5年來都在養病。（圖／翻攝自MBN YouTube）

許允禎26日出演談話性節目《林成勳明星基因的X檔案》，她在螢幕前消失多年，首度對外坦白罹癌，2020年罹患食道癌，家族本就有癌症病史，爸爸飽受喉癌3年痛苦，當時動完手術也回天乏術，沒多久後住進安寧病房過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼▲▼《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲▼許允禎爸爸也是癌症去世。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲▼《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康。（圖／翻攝自MBN YouTube）

而她在2020年因發現吞嚥時「卡卡」的，心生疑慮於是到醫院檢查，確診食道癌，許允禎首度在節目上公開罹癌：「我沒有對外說過，看起來都很堅強，其實在2020年確診食道癌也動了手術。」醫生建議她做抗癌治療讓癌細胞縮小，但她看過爸爸抗癌的痛苦過程，於是狠下心來，決定直接切除24公分食道，並用胃重建管腔代替食道，「現在雖然能笑著說，但起初真的像是天塌下來了。」

▲▼《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲▼《妻子》演員許允禎公開2020年食道內部照片（下方右圖），食道幾乎塞住。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲▼《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康。（圖／翻攝自MBN YouTube）

許允禎把食道切除後，等同於食道括約肌也沒了，當時喝水只要彎腰就會逆流、全部吐出來，因此在1個月內掉了15公斤。抗癌經過5年，她表示：「5年算是痊癒判定的標準，今年剛好是第5年。」她向觀眾報平安「現在非常健康」，只要今年距離6個月後的健檢也沒問題，便是完全痊癒了。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【1秒悲劇】男貼完春聯得意欣賞中　下秒手滑關門回不了家：X北

推薦閱讀

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！

AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！

才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

陳妍希被拍新歡是「酷似陳曉平頭男」！　本人嚴正否認：抵制偷拍

陳妍希被拍新歡是「酷似陳曉平頭男」！　本人嚴正否認：抵制偷拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許允禎, 妻子

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李多慧上場前「衣服沒了」遇突發狀況！哭腔：真的完蛋 機智反應被讚爆
  2. 劉若英喜迎出道30年！　「超狂破1紀錄」成女歌手第一人
  3. 呂秋遠陷爭議李怡貞「遭疑消音」！　親揭2原因：不罵不代表支持
  4. 林志玲合體安海瑟薇曝「私下對話內容」　當媽後5保養秘訣公開！
  5. 徐玄自曝「眼光高到天花板」理想型1條件！　韓網全讚：無法反駁
  6. 3歲兒苦惱脫口2句話！小蠻「被震驚到說不出話」：怎會用這些詞彙
  7. 台灣首部奇幻BL劇！Teddy認識4年首合作鍾岳軒　開拍就冒粉紅泡泡
  8. 《火神的眼淚》音樂劇首演觀眾噴淚！　「星光場」台下嘉賓藏洋蔥
  9. 《順風》龍女80歲凍齡外表都沒變！　重磅進軍YT界：我心理年齡才20歲
  10. 嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366