《妻子》演員許允禎罹癌「切除24公分食道」　5年後奇蹟恢復：非常健康

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深演員許允禎年輕時長得貌美，參演過多部知名八點檔，包含2003年紅遍全韓的《妻子》以及長壽劇《天使的選擇》等，只是她近年來消失在螢幕前，直到26日才透過節目對外承認2020年被判診罹患食道癌，5年來積極抗癌，她表示「現在非常健康」，只要6個月後健檢的也沒問題，便是完全痊癒了。

▲許允禎突對外承認罹患食道癌，5年來都在養病。（圖／翻攝自MBN YouTube）



許允禎26日出演談話性節目《林成勳明星基因的X檔案》，她在螢幕前消失多年，首度對外坦白罹癌，2020年罹患食道癌，家族本就有癌症病史，爸爸飽受喉癌3年痛苦，當時動完手術也回天乏術，沒多久後住進安寧病房過世。

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▲▼許允禎爸爸也是癌症去世。（圖／翻攝自MBN YouTube）



而她在2020年因發現吞嚥時「卡卡」的，心生疑慮於是到醫院檢查，確診食道癌，許允禎首度在節目上公開罹癌：「我沒有對外說過，看起來都很堅強，其實在2020年確診食道癌也動了手術。」醫生建議她做抗癌治療讓癌細胞縮小，但她看過爸爸抗癌的痛苦過程，於是狠下心來，決定直接切除24公分食道，並用胃重建管腔代替食道，「現在雖然能笑著說，但起初真的像是天塌下來了。」

▲▼《妻子》演員許允禎公開2020年食道內部照片（下方右圖），食道幾乎塞住。（圖／翻攝自MBN YouTube）



許允禎把食道切除後，等同於食道括約肌也沒了，當時喝水只要彎腰就會逆流、全部吐出來，因此在1個月內掉了15公斤。抗癌經過5年，她表示：「5年算是痊癒判定的標準，今年剛好是第5年。」她向觀眾報平安「現在非常健康」，只要今年距離6個月後的健檢也沒問題，便是完全痊癒了。