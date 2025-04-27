李程彬演8+9檳榔改嚼口香糖　增重12kg「壯到胸圍112cm」近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

由李程彬、王識賢、張詩盈主演的戲劇《成功路上》將於5月4日首播，李程彬也於日前開直播宣傳新劇，挑戰《成功路上》版大富翁，與直播觀眾一起體驗每個人前往成功路上的過程中可能會遇到的人生際遇。遊戲過程中他好幾次骰到相同的地方，在兩三個位置間來回跑，讓他哭笑不得，直呼就跟劇中困在過去一樣被困在大富翁裡。

▲李程彬主演《成功路上》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

李程彬於《成功路上》中飾演意外穿越回到1989年代的魯蛇劉建中，試圖改變過去與命運。他表示角色的挑戰之一就是全台語演出「雖然我會講台語，但日常說話跟用台語演出還是有很大的不同。且這角色是個8+9，跟我個性很不一樣，我本來還想要嚼檳榔，後來改成了口香糖，所以每天拍戲都吃了一整天的口香糖，拍完嘴角都超級痠。」

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▲李程彬主演《成功路上》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

不僅如此，李程彬也透露該劇是在去年夏天拍攝，當時天氣非常炎熱，拍戲時都覺得很像在桑拿房，熱到血液循環都變好了，笑說也算是另一種挑戰。

▲李程彬主演《成功路上》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

聽到粉絲留言說他很瘦時，李程彬驚呼現在的自己，比《成功路上》時增重了12公斤，胸圍更壯到112公分，坦言「因為建中的角色要白白瘦瘦的，我拍《成功路上》時還吃素。現在新戲的角色則是要壯，所以每週要健身5、6天，我甚至飲控好幾個月到現在！」笑說應該是穿黑色顯瘦的關係，隨即拉起袖子展示超壯的手臂二頭肌，讓粉絲驚呼他為角色塑造的用心。

▲李程彬於直播中宣傳新劇《成功路上》。（圖／東旭九翔娛樂）

直播中，湧入來自印尼、摩洛哥、巴西等各國粉絲的留言，且因《成功路上》為全台語演出，粉絲問他是否還會想挑戰其他語言如英文演出，李程彬笑說用英文表演的話真的有點太過挑戰，但他反而很想挑戰無法說話、比手語的角色。

▲李程彬於直播中宣傳新劇《成功路上》。（圖／東旭九翔娛樂）

《成功路上》5月4日起每週日晚間8點在公視臺語台、10點在華視主頻播出， 11點在iQIYI 愛奇藝國際版上架更新，首周播出兩集，之後一週一集。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。