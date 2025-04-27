ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李程彬演8+9檳榔改嚼口香糖　增重12kg「壯到胸圍112cm」近況曝光

記者黃庠棻／台北報導

由李程彬、王識賢、張詩盈主演的戲劇《成功路上》將於5月4日首播，李程彬也於日前開直播宣傳新劇，挑戰《成功路上》版大富翁，與直播觀眾一起體驗每個人前往成功路上的過程中可能會遇到的人生際遇。遊戲過程中他好幾次骰到相同的地方，在兩三個位置間來回跑，讓他哭笑不得，直呼就跟劇中困在過去一樣被困在大富翁裡。

▲▼家庭情感戲《成功路上》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李程彬主演《成功路上》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

李程彬於《成功路上》中飾演意外穿越回到1989年代的魯蛇劉建中，試圖改變過去與命運。他表示角色的挑戰之一就是全台語演出「雖然我會講台語，但日常說話跟用台語演出還是有很大的不同。且這角色是個8+9，跟我個性很不一樣，我本來還想要嚼檳榔，後來改成了口香糖，所以每天拍戲都吃了一整天的口香糖，拍完嘴角都超級痠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《成功路上》由李程彬、王識賢主演。（圖／華視、公視臺語台提供）

▲李程彬主演《成功路上》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

不僅如此，李程彬也透露該劇是在去年夏天拍攝，當時天氣非常炎熱，拍戲時都覺得很像在桑拿房，熱到血液循環都變好了，笑說也算是另一種挑戰。

▲李程彬在《成功路上》穿越回去拯救家庭。（圖／華視、公視台語台提供）

▲李程彬主演《成功路上》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

聽到粉絲留言說他很瘦時，李程彬驚呼現在的自己，比《成功路上》時增重了12公斤，胸圍更壯到112公分，坦言「因為建中的角色要白白瘦瘦的，我拍《成功路上》時還吃素。現在新戲的角色則是要壯，所以每週要健身5、6天，我甚至飲控好幾個月到現在！」笑說應該是穿黑色顯瘦的關係，隨即拉起袖子展示超壯的手臂二頭肌，讓粉絲驚呼他為角色塑造的用心。

▲李程彬於直播中宣傳新劇《成功路上》。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬於直播中宣傳新劇《成功路上》。（圖／東旭九翔娛樂）

直播中，湧入來自印尼、摩洛哥、巴西等各國粉絲的留言，且因《成功路上》為全台語演出，粉絲問他是否還會想挑戰其他語言如英文演出，李程彬笑說用英文表演的話真的有點太過挑戰，但他反而很想挑戰無法說話、比手語的角色。

▲李程彬於直播中宣傳新劇《成功路上》。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬於直播中宣傳新劇《成功路上》。（圖／東旭九翔娛樂）

《成功路上》5月4日起每週日晚間8點在公視臺語台、10點在華視主頻播出， 11點在iQIYI 愛奇藝國際版上架更新，首周播出兩集，之後一週一集。 5月18日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

推薦閱讀

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！

AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！

才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

陳妍希被拍新歡是「酷似陳曉平頭男」！　本人嚴正否認：抵制偷拍

陳妍希被拍新歡是「酷似陳曉平頭男」！　本人嚴正否認：抵制偷拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

諷蔡阿嘎「嘎嬤離世還忙工作」！網灌爆堂妹IG：有這種親戚雖小嘎

Hebe現蹤信義區…想看展「竟犯低級錯誤」！0偽裝全被拍：完全忘了

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

百億大亨出軌小三「奢華砲房內裝曝光」！　5年狂做人生4孩慘被甩

白冰冰愛徒賴慧如婚禮醉態！　親致歉：一直希望自己是可用之才

AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！

酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝

才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！

嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李程彬, 成功路上

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李多慧上場前「衣服沒了」遇突發狀況！哭腔：真的完蛋 機智反應被讚爆
  2. 劉若英喜迎出道30年！　「超狂破1紀錄」成女歌手第一人
  3. 呂秋遠陷爭議李怡貞「遭疑消音」！　親揭2原因：不罵不代表支持
  4. 林志玲合體安海瑟薇曝「私下對話內容」　當媽後5保養秘訣公開！
  5. 徐玄自曝「眼光高到天花板」理想型1條件！　韓網全讚：無法反駁
  6. 3歲兒苦惱脫口2句話！小蠻「被震驚到說不出話」：怎會用這些詞彙
  7. 台灣首部奇幻BL劇！Teddy認識4年首合作鍾岳軒　開拍就冒粉紅泡泡
  8. 《火神的眼淚》音樂劇首演觀眾噴淚！　「星光場」台下嘉賓藏洋蔥
  9. 《順風》龍女80歲凍齡外表都沒變！　重磅進軍YT界：我心理年齡才20歲
  10. 嘎嬤睡夢中辭世！　蔡阿嘎奔回嘉義哀痛發聲：相約下輩子跟祢撒撒嬌

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366