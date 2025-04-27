專訪／為何年輕人不看台劇？曹佑寧對「19歲表妹做實驗」結局反轉了

記者黃庠棻／專訪

影集《星空下的黑潮島嶼》集結王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏、湯志偉、吳岳擎、黃奇斌、黃少祺等眾多男星現身飆戲，堪稱是2025最MAN台劇。其中，曹佑寧在劇中飾演一位就讀師大美術系的高材生，卻因為一些原因被關在綠島成為政治犯，近日他也在接受訪問中分享拍攝趣事。

▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》有亮眼的演出。（圖／記者周宸亘攝）

曹佑寧近日接受《ETtoday星光雲》專訪，分享拍攝《星空下的黑潮島嶼》的過程，坦言自己接下「柳朝琴」這個角色的原因，是因為劇中有不少「手做」的劇情，像是製作出相機的閃光燈、望遠鏡、收音機等，不是單純像一般嚴肅的時代劇，笑說本劇就像「馬蓋先一樣，一路破關」。

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▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》有亮眼的演出。（圖／記者周宸亘攝）

由於《星空下的黑潮島嶼》劇情發生在1950年代，曹佑寧在拍戲前做足了功課，幸好角色「柳朝琴」有其原型人物，他努力讀了許多史料，還找到當年攝影師偷偷留下的照片，坦言自己曾經去綠島的「人權博物館」拜訪過，回憶當時目睹展區記錄的每個人的照片、名字、年紀，直呼「想像這些人經歷了很多，真的很沈重」。

▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》飾演柳朝琴。（圖／Hami Video提供）

拍攝前，曹佑寧除了研究史料之外，他還必須面臨「剃頭」的考量，被問到是否對此有所疑慮，他笑說「棒球隊從小剃到大，已經習慣了」，透露之前「當下沒有覺得怎樣，反而覺得很新鮮」，更表示「小時候比賽輸掉，還被教練警告我們把頭髮全部嚕光」。

▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》有亮眼的演出。（圖／記者周宸亘攝）

談到印象最深刻的一場戲，曹佑寧思索了一下，表示《星空下的黑潮島嶼》第一集中，有一幕「新生訓練所」的所有政治犯站在海灘，飾演處長的湯志偉站在講台上訓話的畫面，他語重心長地直呼「當下覺得自己回到那個時空背景，沒有任何自由可言」。

▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》有亮眼的演出。（圖／記者周宸亘攝）

私底下的曹佑寧，在感情生活上與女友王淨穩定交往中，在拍攝《星空下的黑潮島嶼》時南下定居了三個月，他在劇中挑戰客語演出，正好女友就是客家人，雖然有這個小小的巧合，但小倆口並不會特別討論工作上的細節，笑說「她有看前兩集，很喜歡」。

▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》有亮眼的演出。（圖／記者周宸亘攝）

儘管小倆口私底下不會討論工作，但曹佑寧為了《星空下的黑潮島嶼》學了客家話，反而是身為客家人的王淨要向他學習客家話，他還脫口「王淨媽媽是新竹客家人」，意外透露私底下已對對方家人瞭若指掌。而剛過三十歲生日的他也強調「不會閃婚」，認為婚姻是一件需要好好規劃的事情。

▲曹佑寧在《星空下的黑潮島嶼》有亮眼的演出。（圖／記者周宸亘攝）

此外，曹佑寧也分享與自己19歲表妹互動的小故事，他坦言自己對於「年輕人為什麼都不看台劇」的議題相當疑惑，於是很好奇地做了一個簡單的「實驗」，由於對方不太會看台劇，他便提議「就開著電視播《星空下的黑潮島嶼》」。

▲曹佑寧與表妹分享《星空下的黑潮島嶼》。（圖／記者周宸亘攝）

沒想到，表妹意外地認真看著《星空下的黑潮島嶼》，一個不小心就「上癮」，轉頭與曹佑寧討論劇情，看著看著還因為揪心的劇情落下眼淚。表妹的反應讓曹佑寧相當驚喜，直呼「很想把觀看台劇的年齡層往下拉，希望年輕觀眾也可以一起看」。