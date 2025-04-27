那對夫妻11歲女兒出單曲！曝「這原因」比進軍演藝圈更重要

記者許逸群／台北報導

知名網紅「那對夫妻」的女兒妮妮迎來11歲生日，收到了一份超有意義的禮物！爸媽特別為她量身打造，將妮妮創作的歌曲〈噗比〉正式推出，這首歌靈感來自弟弟「萌弟」的出生故事，不只記錄了姊弟間的深厚情感，也讓妮妮用音樂留下最珍貴的回憶。

▲網紅「那對夫妻」幫11歲女兒妮妮發行單曲。（圖／那對夫妻提供）

妮妮在弟弟剛出生時，常常邊哄睡邊哼出旋律，「噗比」這個詞更是來自萌弟童年時期，把「打開」說成「噗比」的可愛發音，這些溫暖細節全寫進了歌裡。不只如此，歌曲也收錄了萌弟愛說的口頭禪「姊姊抱抱」、「P啦」，MV更設計了簡單手勢舞，希望大人小孩都能一起隨音樂打勾勾，拉近親子距離。

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▲11歲的女兒時常幫忙照顧弟弟，讓爸媽備感窩心。（圖／那對夫妻提供）

談到姊弟相處模式，那對夫妻感慨：「我們真的祖上積德！」雖然偶爾小摩擦，妮妮總能用「老師與學生」角色扮演的方式，耐心引導弟弟，而不是用罵的，讓爸媽看了超感動。他們更分享了一件印象深刻的小事：「有時我們忙碌沒聽懂弟弟的需求，妮妮會細心地聆聽弟弟的心聲，再來轉達給我們，真的比大人還貼心！」

至於推出單曲是否意味著妮妮將正式進軍演藝圈？那對夫妻澄清：「沒有設定未來走演藝圈這條路。」他們強調這次只是單純想陪伴孩子探索興趣，「噗比」這首歌其實早在妮妮8歲就開始創作、9歲完成，但經過3年醞釀與調整，直到11歲生日這天，才決定把這份禮物正式送給妮妮，也想和大家分享這份成長的感動。