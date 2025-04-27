VANNER被宣布「合約正式結束」　熬出頭2年是否解散成謎

記者張筱涵／綜合報導

VANNER原本面臨解散危機，透過節目《Peak Time》奪冠而聲名大噪的男團，和所屬經紀公司間的情誼也是受到關注的焦點之一，沒想到將迎來合約到期日的他們，近日被宣布合約已經正式結束。

▲VANNER。（圖／翻攝自推特／VannerOfficial）



KLCAP娛樂表示，衷心感謝VANNER過去2年間展現的真摯態度與不懈努力，並強調儘管正式合約告一段落，未來若有合作需求，公司仍將提供積極支援。VANNER自2019年出道，2023年在《Peak Time》中奪冠後聲勢大漲，去年10月更以第三張迷你專輯《BURN》登上美國Billboard「Top Album Sales」榜第32名，展現國際影響力。

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除了公司與VANNER不續約這點讓粉絲驚訝，也有另一件事情引起討論。新出道的女團VVS因團名與VANNER粉絲名「VVS」重複，引發部分混淆情形。22日在出道記者會上被問及此事時，負責人Paul Bryan Thompson回應，團名「VVS」自5年前即開始籌備，並有「Versus」（對抗）的涵義；他表示，若未來因此產生混淆，將會以協議方式妥善處理。

【KLAP Entertainment官方立場全文翻譯】

大家好。

這裡是KLAP娛樂。

衷心感謝一直以來給予藝人VANNER滿滿愛與支持的VVS粉絲們。

我們在此通知，藝人VANNER將於2025年5月31日與原所屬公司VT Entertainment的專屬合約正式到期，隨之本公司與VANNER之間簽訂的經紀代管合約也將一併結束。

對於VANNER在過去兩年間展現出的真誠態度、不懈努力，以及透過多樣活動傳遞出的正向能量，我們深表感謝。

尤其要向一直不變地支持VANNER的VVS粉絲，以及所有應援VANNER的粉絲朋友，表達最誠摯的謝意。

雖然與VANNER的正式合約將劃下句點，但針對未來需要合作的業務，本公司仍將積極配合，確保一切順利進行。

今後也請大家繼續給予VANNER關注與支持，我們將一如既往地祝福VANNER成員們未來光明幸福。

謝謝大家。