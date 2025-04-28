小孟老師／4月28日星座運勢　水瓶情路受阻「雙魚迎財運翻身」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：面臨全新狀況
感情：家長介入感情
財運：多加周轉資金
幸運色：鵝黃色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：持續保持佳績
感情：靈活展現幽默
財運：財務大進大出
幸運色：鐵灰色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：釐清危機情況
感情：適當的給空間
財運：創造被動收入
幸運色：深紫色
貴人：魔羯
小人：天秤
【土象星座】
工作：放下心中壓力
感情：壓抑內心悲傷
財運：多開源與節流
幸運色：果橙色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：成效持續成長
感情：化解不必爭執
財運：收益獲利滿滿
幸運色：橡木色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：決策過於含糊
感情：接受對方想法
財運：降低風險投資
幸運色：海藍色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【水象星座】
工作：老闆表揚表現
感情：家庭互動熱絡
財運：可以小額投資
幸運色：橘紅色
貴人：處女
小人：射手
工作：重新振作前進
感情：增加溝通表達
財運：平穩保守理財
幸運色：淺紫色
貴人：金牛
小人：巨蟹
工作：商機多元無限
感情：家庭生活美滿
財運：放下金錢擔憂
幸運色：桃紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【火象星座】
工作：主動當和事佬
感情：化解彼此不滿
財運：找尋全新贊助
幸運色：藍綠色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：順利完成目標
感情：注意語氣態度
財運：營利順利成長
幸運色：正紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
工作：了解老闆喜好
感情：多與對方出遊
財運：投資降低成本
幸運色：暗粉色
貴人：射手
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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