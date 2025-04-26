ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星許允貞（허윤정）現年59歲，曾出演過《妻子》、《天使的選擇》等作品，26日她上節目《林成勳的明星基因X檔案》坦承，自己在五年前曾接受食道癌手術，首度公開抗癌的過程。

▲許允貞談起抗癌的心路歷程。（圖／翻攝MBN）

▲許允貞時隔5年才坦言自己得了食道癌，還將24公分的食道切除。（圖／翻攝MBN）

許允貞回憶當時的情況表示：「2020年被診斷出罹患食道癌並接受了手術。得知自己罹癌的那一刻，感覺天都塌了。」她表示當時並沒有特別明顯的症狀，「只是吃東西時感覺右邊喉嚨卡住，去醫院檢查後才知道是食道癌，而且醫生告訴我，已經錯過可以用內視鏡進行手術的時期了。」當時情況緊急，需要進行化療，許允貞最終選擇接受食道切除手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許允貞透露，曾親眼看到罹癌的父親，因化療而受了很多苦，所以才會果斷選擇手術，她還補充說：「手術時切除了大約24公分的食道，把胃拉上來代替食道。」讓現場嘉賓都感到十分心疼。被問及後遺症，許允貞坦言：「沒有食道就意味著沒有括約肌，剛開始時，只要喝水並稍微彎腰，水就會逆流而出，根本無法進食，只能一直吐。每天體重以200克的速度下降，一個月就瘦了15公斤，真的非常可怕。」

▲許允貞談起抗癌的心路歷程。（圖／翻攝MBN）

▲許允貞談起抗癌的心路歷程。（圖／翻攝MBN）

談到目前的健康狀況，許允貞則露出笑容表示：「目前持續進行追蹤檢查，醫生都說狀況非常好。距離獲得『完全康復』的判定，只剩下6個月的時間了。」所幸身體正逐漸恢復，她的心態也保持得很好。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

台中婦斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞飛亡

推薦閱讀

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

被開價一晚2200萬！人氣AV女神曝「天價飯局」邀約　親吐婉拒內幕

被開價一晚2200萬！人氣AV女神曝「天價飯局」邀約　親吐婉拒內幕

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

486先生40歲確診糖尿病！ 昔「狂吃水果」憶1症狀：以為肝出問題

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

被開價一晚2200萬！人氣AV女神曝「天價飯局」邀約　親吐婉拒內幕

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許允貞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 山下智久0偽裝「現蹤信義區」　打卡101曬側身合照
  2. AV美少女石川澪遭爆「沉迷牛郎店」　火大親發聲開嗆！
  3. 林采緹「連續5天行程滿檔累癱」　每天3件事達極限：我不是工作狂
  4. 才奪健美冠軍...林芯儀穿超辣禮服美成這樣　鬆口揭下半年好消息！
  5. 胡瓜寧夏夜市遇苗可麗　口水直流立刻享用了
  6. 許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光
  7. 小胖林育羣豁出去「110kg唱跳9分鐘」高喊：歐買尬　超猛畫面曝光
  8. 乾弟誘：每月領18%利息　蘇慧倫親姐「拿房子貸款」遭騙730萬
  9. 酷炫解約孫生「沉澱2月認自責」　找老師上性平課近況曝
  10. 章若楠《難哄》爆紅！粉絲名「楠朋友」竟挨批媚男　她委屈淚崩

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366