許允貞認了患癌「切除24公分食道」！1個月暴瘦15公斤後遺症曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星許允貞（허윤정）現年59歲，曾出演過《妻子》、《天使的選擇》等作品，26日她上節目《林成勳的明星基因X檔案》坦承，自己在五年前曾接受食道癌手術，首度公開抗癌的過程。

▲許允貞時隔5年才坦言自己得了食道癌，還將24公分的食道切除。（圖／翻攝MBN）

許允貞回憶當時的情況表示：「2020年被診斷出罹患食道癌並接受了手術。得知自己罹癌的那一刻，感覺天都塌了。」她表示當時並沒有特別明顯的症狀，「只是吃東西時感覺右邊喉嚨卡住，去醫院檢查後才知道是食道癌，而且醫生告訴我，已經錯過可以用內視鏡進行手術的時期了。」當時情況緊急，需要進行化療，許允貞最終選擇接受食道切除手術。

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許允貞透露，曾親眼看到罹癌的父親，因化療而受了很多苦，所以才會果斷選擇手術，她還補充說：「手術時切除了大約24公分的食道，把胃拉上來代替食道。」讓現場嘉賓都感到十分心疼。被問及後遺症，許允貞坦言：「沒有食道就意味著沒有括約肌，剛開始時，只要喝水並稍微彎腰，水就會逆流而出，根本無法進食，只能一直吐。每天體重以200克的速度下降，一個月就瘦了15公斤，真的非常可怕。」

▲許允貞談起抗癌的心路歷程。（圖／翻攝MBN）

談到目前的健康狀況，許允貞則露出笑容表示：「目前持續進行追蹤檢查，醫生都說狀況非常好。距離獲得『完全康復』的判定，只剩下6個月的時間了。」所幸身體正逐漸恢復，她的心態也保持得很好。