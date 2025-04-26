直擊／利特放話了！林口拼盤K-FLOW：下次有Super Junior　主持藏玄機

記者吳睿慈／桃園報導

由希林國際舉辦的《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》25、26日連續兩天在林口體育館舉辦，壓軸出場的是ITZY，她們唱著代表曲〈Not Shy〉、〈UNTOUCHABLE〉、〈WANNABE〉出場，帶來整齊、強而有力的舞蹈動作，其中，擁有「人間腰精」之稱的有娜穿著兩截式露腰牛仔套裝，秀出犯規身材，全場尖叫聲不斷。

▲ITZY相隔1年來台。（圖／希林國際提供）



ITZY繼2024年的小巨蛋演唱會後，時隔1年來台與粉絲見面，她們壓軸上場，第一首歌就是〈Not Shy〉，台下跟著一起唱跳，現場氣氛炒到最高點。而禮志變身短髮，但同樣很有魅力，現場撥起頭髮掀起一陣尖叫，於是其他成員彩領、留真、有娜、Lia輪流對著鏡頭放電，有人送飛吻、有人拋媚眼，觀眾全被電翻。

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現場玩起終極二選一遊戲，利特問到要選擇粉絲放團體照還是本命偶像的照片，ITZY集體回答「團體」，但爆笑的是，台下突然有觀眾把留真叫去，留真當場哭笑不得：「你的手機畫面是彩領，把我叫過來幹嘛？」此時，彩領用中文致謝該位粉絲「我愛你」，又是一陣尖叫，爆笑的是，她們繼續抓包台下觀眾有人放本命照，禮志則緩頰：「不要被我們發現就可以！」

▲ITZY相隔1年來台。（圖／希林國際提供）



值得一提的是，Lia過去因恐慌症暫停活動，這次跟著團體合體來台，她特別90度鞠躬致謝：「我們台北MIDZY們（官方粉絲），謝謝大家昨天跟今天都製造幸福美好的回憶，下次見面前你們一定要幸福喔！」有娜也說：「每次來台北都有美食，但台北的MIDZY都會熱烈為我們應援，今天也是很熱烈為我們應援。」她切換中文告白「我愛你們」，彩領也約定「要趕快再來」。

▲利特預告還有下一次《K-FLOW4》。（圖／希林國際提供）



ITZY最後送上〈 GOLD〉，所有演出告一段落。主持人利特再度出場向觀眾喊話：「你們幸福嗎，你們開心嗎？」他賣關子表示下次會有《K-FLOW4》，加碼爆料：「會有Super Junior，請再邀請我唷！」引起一陣歡呼聲，緊接著tripleS、aespa、ITZY再度一起上台致謝，利特再用中文喊話：「謝謝大家，再見！」拼盤劃下完美句點。