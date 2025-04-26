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范瑞君化身「用藥過度」思覺失調患者　陳又瑄扮孝女白琴嚇壞家人

記者蕭采薇／台北報導

公視學生劇展《雲靄之詩》呈現生活在被工業區包圍、即將遷村的沿海聚落的家庭故事。金獎女星范瑞君搭檔新秀陳又瑄飾演一對充滿拉扯與矛盾的母女。范瑞君在其中飾用藥過度思覺失調患者，陳又瑄則賣力扮孝女白琴，嚇壞家人與鄰居。

▲《雲靄之詩》范瑞君飾用藥過度思覺失調患者，陳又瑄賣力扮孝女白琴。（圖／公視提供）

▲《雲靄之詩》范瑞君和陳又瑄一場貨車上兩人和解的精湛演出，令觀者動容。（圖／公視提供）

范瑞君劇中詮釋一個因丈夫過世後與女兒相依為命的中年女性「美雲」。劇中有時溫暖地與孩子相處，又在精神狀態不穩時陷入幻覺、喃喃自語，深受思覺失調症所苦。范瑞君提到「這角色她有用藥過度的強迫症，所以我選擇了讓她呈現出語言跟思緒較遲鈍有障礙的表演狀態。」

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年輕演員陳又瑄過去也曾入圍金鐘，她在片中是從事喪禮「孝女白琴」的女性「子嫣」；導演黃瀞瑩說「希望營造作品與死亡連結的意念」。開拍前陳又瑄接受殯葬業人士指導唱唸與動作，她說「耳機裡都是老師的哭調。」

▲《雲靄之詩》范瑞君飾用藥過度思覺失調患者，陳又瑄賣力扮孝女白琴。（圖／公視提供）

▲《雲靄之詩》陳又瑄賣力扮孝女白琴，嚇壞家人與鄰居。（圖／公視提供）

還提到練習實況「每天要在家邊練跪爬、邊哭邊說，頭幾次都嚇到同住家人」，也擔心會招來鄰居異樣眼光。實際拍攝，陳又瑄披麻帶孝拿著麥克風與炷香上陣，但殯儀館周遭辦正式喪事，讓她緊張到拍完一次就去灌一瓶礦泉水，一度飲水過量，她說「那場拍完時暈眩了好一陣。」

片中母女情感深刻，尤其最後兩人在車內戲碼，導演黃瀞瑩將團隊拉到雙園大橋上拍攝，她只跟兩位演員設定情境是「媽媽沒有怪你」，便放手讓演員發揮。只見貨車內斜倚的陽光，范瑞君流露笑顏與疼惜眼神，加上陳又瑄邊開車邊落淚，真實環境拍攝與演員自然呈現，成為一大亮點。

▲《雲靄之詩》范瑞君飾用藥過度思覺失調患者，陳又瑄賣力扮孝女白琴。（圖／公視提供）

▲《雲靄之詩》范瑞君詮釋在丈夫過世後與女兒相依為命的中年女性，會在精神狀態不穩時陷入幻覺。（圖／公視提供）

演員范瑞君回憶這場戲，「在狹小的車內空間，隨著窗外景色飛逝，媽媽的狀態介於現實、回憶與幻覺之間」。陳又瑄也提到拍攝前發現自己右手袖扣沒扣，豈料貼心的范瑞君伸手幫扣完，陳又瑄形容：「我一感受到她的溫度透過柔軟掌心傳來，無法克制瞬間爆哭！」

范瑞君只好邊安慰邊提醒她「將情緒留在鏡頭中」，陳又瑄仍哭著回說「嗚⋯⋯我忍不住啦」，也讚說「各種小細節，都受到了瑞君姐的理解、體諒和默默的幫忙。」另場陳又瑄為范瑞君沐浴後擦頭髮的戲，導演黃瀞瑩原先要求演員控制情緒，但深刻的情感衝擊與高張力情境下，也讓陳又瑄拍完這場戲立刻在現場角落大哭宣洩。

▲《雲靄之詩》范瑞君飾用藥過度思覺失調患者，陳又瑄賣力扮孝女白琴。（圖／公視提供）

▲《雲靄之詩》陳又瑄為范瑞君沐浴後擦頭髮的戲，令她拍完後在現場角落大哭宣洩。（圖／公視提供）

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雲靄之詩, 范瑞君, 陳又瑄

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