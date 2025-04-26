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《民主，練習中》募資達標！　吳晟力挺：認識台灣地方政治的開始

記者蕭采薇／台北報導

台灣首次以民主政治為主題的紀錄電影《民主，練習中》，26日赴台中舉行特映活動。該片歷時10年拍攝製作、回顧台灣民主進程。傳時期遇到風起雲湧的「大罷免」第二階段連署，恰好呼應片中主角們面對地方家族與政治勢力的深水江湖。

▲吳晟資政伉儷(右起)、監製林正盛、導演楊正欣及主角「小花」傅銘偉及友人出席觀賞《民主，練習中》。（圖／海鵬提供）

▲（右起）吳晟、監製林正盛、導演楊正欣及主角「小花」傅銘偉及友人出席觀賞《民主，練習中》。（圖／海鵬提供）

知名台灣文學家、現任總統府資政吳晟特別應邀，與其妻莊芳華老師現身力挺。具有紀錄片拍攝經驗的吳晟資政，對《民主，練習中》製作讚不絕讓他相當「感同身受」。導演楊正欣則認為，現今台灣社會「需要更多公民意識的培養」，期待以該片激盪更多討論，促使地方政治走向正常化。

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▲《民主，練習中》描述三位太陽花世代年輕人從社運走進地方政治的故事。（圖／海鵬提供）

▲《民主，練習中》紀錄太陽花世代年輕人廖郁賢（中）回鄉從政、挑戰地方勢力。（圖／海鵬提供）

《民主，練習中》劇情描述三位太陽花世代年輕人阿賢（廖郁賢，前雲林縣議員）、小花（傅銘偉，廖郁賢幕僚長）、西瓜（郭稟翰，前時代力量宜蘭黨部主委），如何從社運現場走進地方政治，試圖挑戰根深蒂固的地方勢力，也在一次次歷經挫折後，重新在理想與現實間找到新的平衡。

▲《民主，練習中》描述三位太陽花世代年輕人從社運走進地方政治的故事。（圖／海鵬提供）

▲《民主，練習中》描述三位太陽花世代年輕人從社運走進地方政治的故事。（圖／海鵬提供）

導演楊正欣進行田調時，在從政年輕世代中深切發現「政治不但不骯髒，很多時候還很可愛」，讓她更加下定決心，好好講述台灣民主故事。值得一提的是，吳晟資政看完該片感動萬分，直言主角阿賢的故事就是台灣「地方政治的體現」，不論身處哪個角落，都能感受到相同的政治困境與現況。他力推《民主，練習中》是大家「認識地方政治的開始」，期許觀眾看完電影能一起討論並學習民主。

▲《民主，練習中》描述三位太陽花世代年輕人從社運走進地方政治的故事。（圖／海鵬提供）

▲《民主，練習中》主角「西瓜」郭秉翰從社運走進地方政治。（圖／海鵬提供）

這部令人感動的紀錄電影《民主，練習中》，日前剛結束兩個多月的募資，在最後關頭順利達標，獲得500多位民眾支持，募集發行資金超過新台幣110萬元，令劇組士氣大振。該片是導演楊正欣的首部記錄長片，由柏林影展最佳導演林正盛監製、資深製片游惠貞及劇組成員們竭盡心力完成，將在台灣民主的關鍵時刻，帶領觀眾回首台灣10年民主里程碑，《民主，練習中》將於6月27日在台上映。

 

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