趙露思「生病也天天化妝」稱：尊重自己！　掀網友兩派論戰

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思2024年底因病緊急送醫，之後被診斷出罹患憂鬱症與軀體化症狀，一度連說話、行動能力都喪失，全面暫停演藝工作專心療養。2025年1月底，趙露思逐步復出，近日更參與真人秀《小小的勇氣》，看似逐漸走出低谷。不過，她近日在公開場合的一番談話，又意外掀起網友熱議。

▲趙露思從生病到開工，一舉一動都是輿論焦點。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思出席活動時分享，即便在生病期間，也每天堅持化妝，並對此表示：「我今天看到很多美妝博主，因為一開始我就是看你們的影片學習化妝的。其實生病的時候我也每天化妝，因為我覺得女生要喜歡自己，愛自己是一件很重要的事情。我認為化妝是尊重自己的行為。」她更進一步形容，化妝就像替自己穿上一層鎧甲，能讓她更有自信地面對這個世界。

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▲趙露思近期釋出為美妝品牌代言的照片。（圖／翻攝自趙露思微博）

這段話迅速在網上引發兩極反應，支持她的人認為適度打扮的確能提升自信，但也有人批評，強調外表美可能會掩蓋了內在成長的重要性，認為應該更注重心靈層面，更擔心此番發言會助長容貌焦慮。隨著狀態回穩，趙露思接下知名化妝品牌代言，最新釋出的廣告照中，只見她身穿粉嫩洋裝，搭配元氣感十足的妝容，飽滿腮紅與打亮，讓整體氣色煥然一新。