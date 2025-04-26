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羅時豐么兒捲圍毆案遭判刑　他露面現蹤台東…笑曝心情

記者蔡琛儀／台北報導

鄭進一、羅時豐、許富凱、南方二重唱、李千娜近日齊聚臺東為銀髮族開唱。羅時豐么子近日因參與圍毆遭判刑，加上他和姪子的YT頻道拆夥，種種事件都沒有影響他的心情，一口氣帶來〈歡喜來恰恰〉、〈細妹按靚〉、〈男人的汗〉、〈茫茫到深更〉等經典組曲，尤其〈歡喜來恰恰〉一下，現場自動變成大型恰恰舞會，羅時豐笑說：「達到目的了！大家歡喜動起來，才有健康的身體！」

▲▼羅時豐台東開唱。（圖／台東縣政府社會處提供）

▲羅時豐台東開唱。（圖／台東縣政府社會處提供）

56歲自認也是長輩級人物的羅時豐，遇到台下長輩歌迷對著他喊「大牛弟弟」，讓他瞬間也心花開，笑說：「長輩們很多都是把我當作一個『憨厚的弟弟』看待，在與他們的互動與眼神的交流之中，我都能清楚的感受到有一份誠摯的熱情與關愛，真的就像家人一樣。」

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▲▼許富凱台東開唱。（圖／台東縣政府社會處提供）

▲許富凱出場引爆現場氣氛。（圖／台東縣政府社會處提供）

堪稱「師奶殺手的」許富凱帶來〈棉照被〉等代表作，並翻唱陳美鳳〈繁華攏是夢〉、鄧麗君〈我只在乎你〉、張清芳〈無人熟識（搖滾版）〉，深情演繹引發大合唱。唱到最後一首時，他更下台「巡場」，引來長輩粉絲一擁而上，爭搶合照、索取愛的抱抱，讓許富凱成了「人形立牌」。

▲▼李千娜、鄭進一、羅時豐、南方二重唱、許富凱台東開唱。（圖／台東縣政府社會處提供）

▲李千娜成功讓在場長輩認出她。（圖／台東縣政府社會處提供）

李千娜則選唱〈查某囡仔〉和〈心花開〉，雖然一開始不少長輩還認不出她，但當〈心花開〉旋律一下，氣氛瞬間沸騰，大家秒認出她就是唱〈心花開〉的「妹妹」。李千娜感動地說：「音樂真的沒有界線，這一刻很可愛也很感動！」南方二重唱則用〈風吹風吹〉、〈秋蟬〉、〈動不動就說愛我〉、〈海裡來的沙〉等經典民歌，帶領全場回憶青春。

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