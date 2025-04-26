傑森史塔森愛搭私人直升機遭轟！　起降「驚動馬術學校馬匹」擾民

▲傑森史塔森與超模未婚妻蘿西杭亭頓懷特莉。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

《玩命關頭》男星傑森史塔森（Jason Statham）和交往15年的未婚妻蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）引發鄰居抱怨，原來，傑森史塔森的私人直升機多次降落在倫敦南部的田野，引發當地居民憤怒。

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▲傑森史塔森與超模未婚妻蘿西杭亭頓懷特莉。（圖／達志／美聯社）

據《太陽報》等外媒報導，據鄰居抱怨，這位57歲的動作明星和38歲的模特兒未婚妻經常選擇這種「不尋常的交通方式」出遊，他們還同時帶著兩名分別為7歲的傑克和3歲的伊莎貝拉兒女同行。

▲傑森史塔森與超模未婚妻蘿西杭亭頓懷特莉。（圖／達志／美聯社）

報導引述鄰居的說法，這對夫婦最近將直升機降落在一所馬術學校旁的運動場上，嚇壞了兩匹馬，激怒了當地居民。其中一名35歲、有一名孩子的母親抱怨，傑森和羅西上週五就曾這樣降落過，導致馬匹驚慌失措，「如果一匹馬帶著一個6歲的孩子狂奔，情況可就尷尬了」。

▲傑森史塔森與超模未婚妻蘿西杭亭頓懷特莉。（圖／達志／美聯社）

除了馬匹受到驚嚇，其他幾位居民也抱怨直升機的噪音影響到他們的生活，根據一名兩個孩子的父親抱怨直升機「非常吵」。另一位居民也表達了他的擔憂，「這種情況很頻繁。直升機低空飛過我們的房子，而且噪音很大。我們不喜歡這種事。如果這成為常態，我會不高興的」。

另有當地居民表示，「這就是我們選擇住在遠離希斯洛機場或倫敦金融城機場的地方的原因。如今大明星的直升機頻頻起降，對在家辦公或住在這裡的長輩來說很困擾」。

根據報導，羅西和傑森於2009年在倫敦的派對上相遇，兩人開始約會。羅西稱他們「一見如故」。另據《每日郵報》指出，這對情侶並不急於結婚，因為他們非常享受目前的生活模式。據一位接近他們的消息人士透露，兩人在感情問題上意見一致，並堅稱他們終有一天會結婚「但並不著急」。對於私人直升機擾民的狀況，目前經紀公司或當事人都尚未回應。

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