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金曲入圍歌手是早稻田學霸！　當兵後決心留台灣逐音樂夢

星談心／早稻田學霸入圍金曲增信心　陳以恆「溫水煮青蛙」逐音樂夢

▲曾入圍金曲獎讓陳以恆對自己的作品很有信心，相隔4年推出新專輯《罐頭塔》。（圖／楊澍攝）

圖文／CTWANT

歌手陳以恆曾與蘇明淵、吳永吉、方順吉、曾瑋中一同角逐金曲台語歌王，他坦言用EP的形式入圍「滿扯的」，直到現在還覺得不可思議。而他相隔4年終於推出首張專輯《罐頭塔》，表示沒有想過要超越上次的成績，「上次可能剛好是評審喜歡，不是隨便能超越的。」並說自從入圍金曲後比較有自信，覺得自己的作品是被人認可的。

求學時期陳以恆讀的科系與音樂毫無相關，他畢業於日本早稻田大學政治經濟學系，是個名符其實的高材生，不過他很喜歡音樂，一直是用「溫水煮青蛙」的方式在接觸音樂，直到回台灣當兵後，才決定不回日本，繼續待在台灣追尋自己的夢想。這個決定當然會讓身邊的人感到不可思議，他提到曾被不看好的聲音打擊到，「要做一些不被他人期待的事情，內心一定會動搖。」不過他從沒想過放棄音樂，也很慶幸自己的作品一直有被一些人接住。

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星談心／早稻田學霸入圍金曲增信心　陳以恆「溫水煮青蛙」逐音樂夢

▲畢業於早稻田的陳以恆，當兵後決定待在台灣做音樂。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

放棄原本的專業選擇音樂，陳以恆很感謝家人們的支持，「雖然很像開玩笑，但解釋後家人都能解，當然長輩還是會擔心，很謝謝金曲獎，讓長輩知道我做的事情不是在亂來。」他也坦言會擔心自身的經濟狀況，所以有在「斜槓」接案，除了替其他人寫歌，也幫忙餐廳製作音樂，知名Buffet用餐時聽到的音樂就是出自他之手。

星談心／早稻田學霸入圍金曲增信心　陳以恆「溫水煮青蛙」逐音樂夢

▲陳以恆當初為了阿嬤開始學台語，而家人的支持也讓他相當感恩。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

雖然歌曲都是用台語創作，但其實陳以恆從高中才開始學台語，原因是發現無法跟阿嬤好好溝通，「不過本來沒有想要用台語寫歌，是後來覺得放進來好像滿酷的，有框架的創作可能是更自由的。」之後的作品可能也會出現華語，但他覺得台語的世界還沒被探索完，雖然不一定會以台語為主，但絕對還是會有台語的歌曲。

星談心／早稻田學霸入圍金曲增信心　陳以恆「溫水煮青蛙」逐音樂夢

▲陳以恆幫知名Buffet製作用餐時的音樂。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

此次專輯名為《罐頭塔》，最初的原因是陳以恆覺得「罐頭塔」這個文化夠台，「這是只有在台灣看得到的東西，很符合台灣人的樣子，包容度很高，只要心意到了，罐頭是什麼內容都OK。」並說小時候參加葬禮時很不喜歡罐頭塔跟折紙蓮花，覺得只是為了表現給別人看的形式，「不過現在發現，這些東西確實能讓大家好好靜下心來，接受這個人離開的事實，這些文化是有存在意義的。」

星談心／早稻田學霸入圍金曲增信心　陳以恆「溫水煮青蛙」逐音樂夢

▲陳以恆覺得罐頭塔這個文化很符合台灣人，此次的作品也是他的告別經驗。（圖／楊澍攝／CTWANT提供）

陳以恆也說自己面對過很多告別時刻，此次的作品都是發生在自己或朋友身上的故事，「告別可能是跟人告別，或是關係回不去，如何跟這些東西說再見，是我們都要學習的課題。」他提到自從回台灣後，與東京的朋友開始疏遠，「畢竟生活圈不一樣，這個心情很值得好好被記錄下來。」

 

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