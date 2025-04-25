周曉涵「穿高中運動服出門」　零偽裝被拍：敢問是哪間？

記者王靖淳／綜合報導

女星周曉涵平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（25）日她就在Threads曬出一張自己身穿高中運動服外出的照片，貼文一出，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲周曉涵會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

照片中，周曉涵站在電梯裡面自拍，她身穿一套紅白條紋的高中運動服，上衣是拉鍊式長袖運動外套，下身則搭配同款運動短褲，胸前和褲管處都有同樣的校徽標誌。她把頭髮綁起來並露出額頭，臉部大半被手機和口罩遮住，同時也不忘在文中要大家猜她身上的運動服是哪間學校的，俏皮表示：「有人問我幹嘛偷穿高中生的運動服出門，敢問是哪間？」

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▲周曉涵穿高中運動服出門。（圖／翻攝自Threads／ilove7388）

貼文及照片曝光後，吸引不少網友留言「卡哇伊」、「這看起來像國中生」、「肩帶有像書包的耶！根本就學姐啊！」掀起不小討論。事實上，周曉涵曾在無名小站以「Amanda」的名號活躍，憑黑框眼鏡與小虎牙的甜美形象，迅速成為無名時代的超級人氣網紅。

▲周曉涵曾經是無名小站女神。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

當年，周曉涵以逢甲大學校花的身分在校內外引起熱議，更在參加節目《我猜我猜我猜猜猜》的「超人氣！網路美少女」單元後，成功踏入演藝圈，開啟演藝之路。進入演藝圈後，周曉涵陸續參與多部偶像劇，像是《18禁不禁》、《我和我的十七歲》、《愛上哥們》、《商魂》等作品。