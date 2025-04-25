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陸女星剛生子　突遭挖10年前「當小三害正宮流產」黑歷史！

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星張檬在與韓籍丈夫金恩聖經過長久的備孕後，於2025年生下孩子。不過，她最近卻因為2015年與演員劉雨欣的軍人老公李蒙爆出婚外情一事，再度站上風口浪尖。劉雨欣近日登上《無限超越班》，透露當年她因為遭背叛而身心受創，甚至因此流產，一度陷入憂鬱。此前，她曾透過社群暗示家庭遭第三者破壞，與張檬隔空開戰。

▲劉雨欣曾多次透過社群暗諷張檬。（圖／翻攝自劉雨欣微博）

▲張檬今年生下小孩，過往當小三的風波又浮出。（圖／翻攝自張檬微博）

2015年，張檬否認介入他人感情，還在社群上發出翻白眼照片搭配「呵呵」文字，被解讀為公然挑釁劉雨欣。更有眼尖網友指出，在劉雨欣父母離世期間，張檬曾發文「我好歹有父母疼愛」，言論被指刻意刺激對方。面對外界聲討與法律壓力（中國法律明文規定破壞軍婚可追究刑責），張檬一度公開道歉，聲稱自己「是被騙的」，卻又迅速將道歉文刪除，引來更多批評。

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▲劉雨欣曾多次透過社群暗諷張檬。（圖／翻攝自劉雨欣微博）

▲劉雨欣曾多次透過社群暗諷張檬。（圖／翻攝自劉雨欣微博）

劉雨欣多年來也曾多次透過社群以「因果報應」字眼暗示張檬，如當張檬陷入備孕困難時，她曾發文「善有善報，惡有惡報」，疑似影射對方自食惡果。事件亦讓劉雨欣事業受阻，心理狀況雪上加霜，最終選擇轉型為幕後製作人。雖然張檬在2018年首度公開認錯，並於2020年登上《我就是演員3》節目再次懺悔，坦言「年輕時不懂事」。

如今，張檬與韓國藝人金恩聖結婚後，逐漸淡出演藝圈並轉戰直播帶貨市場，2025年透過試管嬰兒順利產子，其家庭生活再度受到媒體關注。不過，輿論對此事依然兩極。支持者認為她已為過錯付出代價，事隔多年應該「翻篇」，但也有不少網友認為，身為名人應該負起社會責任。

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