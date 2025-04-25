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Andy遭背叛「認不相信愛情」　200萬QA直球對決：仇恨不會讓我變好

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，甚至被前任媽媽提告，最近個人頻道衝破200萬訂閱的他，今（25）日上傳新片回答網友的提問。當被問到還會不會相信愛情時，Andy大方給出回應，同時也有感而發表示：「我也不想要有仇恨，因為我覺得仇恨不會讓我變好。」

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Andy透露律師費是跟媽媽及哥哥借的。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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面對有網友提問「訂閱數回到200萬後，拿到的第一筆薪水想做什麼」，Andy毫不猶豫地表示：「先給我的家人，因為我的律師費都是跟我媽、我哥借的，我一定第一筆會先還他們。」談到感情觀的變化及未來找對象的條件時，Andy坦言：「基本上就是善良，也沒有改變太多，有時候那是一種感覺，頻率對就可以在一起，能夠彼此相互支持，一同進步，朝著各自想要的目標前進，這個蠻重要的。」

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Andy分享挑對象的標準。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

針對有粉絲好奇問他是否還相信愛情，Andy一開始坦言不相信，接著幽默表示「當然不相信是騙你的阿」，並補充說：「每次都是個成長跟蛻變的過程，我覺得人生還是要抱有很多希望。」此外，有人問到帳本進度，他則回應：「我連看都沒看到，也沒有任何張家人的一封訊息或電話」，並強調法律事務已交給律師處理，後續若有進展會另拍影片分享。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy開玩笑表示不相信愛情。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

面對「遭背叛後如何轉念」的問題，Andy感性說道：「老實講我很幸運，周遭有很多人幫助我，給我很多想法跟建議，以至於我可以轉換心態，那個過程可能有點長，然後我就開始想說我不該那麼負面。」談到這次經歷，他更領悟到勇敢及豁達，並做出自己過去難以想像的決定。最後，Andy強調自己不想抱持仇恨，因為他認為仇恨不會讓他變好。影片曝光後不久，立即掀起網友留言討論，「加油」、「你很棒」、「會越來越好的。」

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy表示沒看到帳本。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

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