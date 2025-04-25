南韓巨星金熙羅剃髮當和尚！　承認「婚內出軌」做盡壞事：要對妻子贖罪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「動作戲始祖演員」金熙羅（김희라）高齡78歲，曾叱吒1970年到1980年代之間各種動作片，出道40年來演過多達500部作品，怎料，24日傳來他其實早在3月當和尚，透過節目《特種世界》揭開近況，出家主因是為了向妻子贖罪，承認曾在婚內出軌，「做為丈夫，我感到很抱歉，過去走過的路、所下的罪，全都是為了贖罪。」

▲金熙羅出家當和尚。（圖／翻攝自MBN）



金熙羅在妻子的勸說之下出演節目《特種世界》，他曾為了創業留在韓國，夫妻倆分居美、韓兩地長達12年，沒想到，他在創業的期間竟外遇，妻子受訪時說：「我每天早上、晚上跟他通話，但如果旁邊有人，他就不會對我說『我愛你』，所以我先說了『老公我愛你』，他卻支支吾吾回答『喔...』。」類似狀況不止一、兩次，她深知丈夫外遇，卻也無可奈何。

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▲金熙羅是元祖動作戲演員，叱吒1970年到1980年。（圖／翻攝自MBN）



恰好金熙羅遇上創業失敗的打擊，整天借酒消愁，最終導致身體不堪負荷，他因腦出血倒下，妻子二話不說飛回來身邊照顧他，25年來，行動不便的金熙羅，妻子成為他的手與腳，金熙羅同時發現自己對妻子做出了無法抹滅的傷害。

▲金熙羅妻子陪著他一起受戒。（圖／翻攝自MBN）



金熙羅下定決心出家，其實是妻子的提議，「女人、菸、酒所有壞事都做盡了，所以現在身體變成這樣，當他一個人獨處的時候，感覺會有很多想法，如果有橡皮擦的話，他可能最想把想擦掉的事情擦掉。」

▲金熙羅為了向妻子贖罪而出家。（圖／翻攝自MBN）



金熙羅承認自己的錯誤，「我要確實地告訴全人類，不要成為像我一樣的人，我會到處宣揚此事」。現在妻子陪著他一起修行，並一起在廟裡生活，「雖然我現在有留頭髮，但我也和憎人一樣有接受受戒」，且她比老公金熙羅更早受戒。昔日動作巨星出家當和尚，節目播出後引起討論。