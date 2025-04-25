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曾沛慈居酒屋滑倒重摔嚇壞眾人　「遭疑是假摔」崩潰還原真相！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈將推出加盟華研國際音樂後的首張專輯《下週同樣時間》，以戀愛實境節目的概念出發，化身觀察員，透過音樂詮釋愛情中的各種情境與故事。新歌〈搶先看〉融合民謠、迷幻、電子等元素，呈現出魔幻搖滾風格，對她而言是音樂生涯中前所未有的挑戰，第一次聽到Demo就驚呼：「真的沒有嘗試過這麼新鮮的曲風！」

▲▼曾沛慈〈搶先看〉。（圖／華研提供）

▲曾沛慈推出新歌〈搶先看〉。（圖／華研提供）

錄製〈搶先看〉時，製作人要求她以「酷、有個性」的方式詮釋歌曲，曾沛慈為了進入狀態，第二天錄音竟自帶眼影盤進錄音室，當場畫起煙燻妝，她笑說：「我本來是覺得錄音用聲音而已，又沒有人會看到我畫的妝，但是開錄前我想說『不然來畫一下好了！』」結果當天錄音意外順利，讓工作人員驚呼神奇。

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而MV拍攝也出現驚險插曲，其中一幕她正在居酒屋場景拖地，竟因地板濕滑加上鞋底止滑力不足，整個人摔倒在鏡頭前，讓現場工作人員嚇壞，曾沛慈哭笑不得地解釋：「如果我假摔我會先大叫，我也不用真的用膝蓋去跪地板，所以剛剛是真的！」因摔得太自然，導演還一度以為是設計好的橋段，成為拍攝過程中的意外笑點。

▲▼曾沛慈〈搶先看〉。（圖／華研提供）

▲曾沛慈在MV中拖地結果滑倒。（圖／華研提供）

〈搶先看〉MV講述一對戀人錯身而過的故事，以幽默風趣的方式呈現，曾沛慈透露，拍攝過程越來越像喜劇片，「有幾個鏡頭拍完的時候，其實我不確定導演是不是要喜劇的風格，但不知道為什麼拍一拍就越來越像喜劇。」自然反應讓導演讚她很有喜感，她也開心表示：「大家可以多找我演喜劇！」MV場景也藏有對經典作品的致敬彩蛋，她更透露其中一處居酒屋場景，正是她與老公交往時的約會地點，讓她倍感親切。

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