郭雪芙笑評男友吹髮功力「有乾就好」　宅女招認：最長3天不洗頭

記者蕭采薇／台北報導

郭雪芙公開與外籍男友戀情後，變得更願意放閃，25日出席活動時，透露男友曾主動幫她吹頭髮，至於功力如何？她笑說：「有乾就好了啦。」而她目前是遠距離戀愛，是否計劃再飛去找男友，郭雪芙笑回：「要看工作狀況，去年出國比較多，還是要好好工作。」

▲郭雪芙出席髮品代言活動。（圖／記者蕭采薇攝）

出道17年，依然是廠商愛用女星，她近來首次代言髮品，笑說是夢想成真。至於還想代言什麼產品？她立刻許願「家電類！」表示冰箱、冷氣、除溼機、空氣清淨機都可以，現場被虧「是不是有成家打算？」郭雪芙笑著澄清說：「覺得家裡滿空的，最近想換洗衣機，希望可以合作。」

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曾多次表示自己是宅女的郭雪芙，透露洗頭頻率是「出門就會洗」，如果宅在家多天不出門，就會撐個1、2天才洗，最高紀錄是3天，但她說那是小時候的事了，「3天沒洗，我就覺得不行了。」她平常會逛藥妝店，若看到有優惠活動也會興奮，有時還會失心瘋，她笑說：「助理要在旁邊，不然我一個人可能會扛不動。」

▲郭雪芙出道時多是短髮，如今接到髮品代言直呼幸運。（圖／記者蕭采薇攝）

去年耶誕節起，郭雪芙與外籍男友共度歐洲假期，並於返台後維持遠距離戀情。郭雪芙也透露，下半年將投入電影拍攝工作，她說：「去年去了很多地方玩，今年以工作為重心。」不過郭雪芙也有計畫去較近的日本旅行，她自認是好旅伴，會做功課，但不做功課時也絕不抱怨，會超級配合。

至於感情方面，郭雪芙與男友雖分隔兩地，仍透過視訊維持感情。 據了解，其男友目前並無來台計畫，而郭雪芙則表示不排除赴海外與男友相聚，但一切仍將以工作為優先考量。 談及交往細節，郭雪芙透露男友會幫忙吹頭髮，但對於男友的吹髮技巧，她笑說：「自己吹比較快」。