「國光女神」黃巧綸全裸床戰曾慶翔！　戴防毒面具嗆到笑出來

記者蕭采薇／台北報導

導演雲翔新作《誰在看著我們》中，27名演員全裸上陣。「國光女神」黃巧綸在片中與香港演員曾慶翔上演全裸床戲，竟是戴著防毒面具，背後其實影射了香港2019反送中運動。而香港影視歌三棲藝人葛民輝，則是少數沒有裸體的演員。

▲《誰在看著我們》黃巧綸有「國光女神」稱號。（圖／攝露士提供）



葛民輝飾演的警察偵查非法分食過世大體的組織，涉及的題材大膽聳動，他卻認為「今時今日，任何事都有可能，隨時忽然變得合情合理」他曾與王晶、劉鎮偉及許鞍華等導演合作，後來認識了雲翔的作品，認為他的作品想法非常大膽，風格鮮明，「視野總會帶著微量亂世洪流下的浪漫人性」。

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▲《誰在看著我們》葛民輝飾演的警察假扮成記者。（圖／攝露士提供）

《誰在看著我們》中，葛民輝飾演的警察假扮成記者，明查暗訪一間車廠正非法經營「屍房菜」組織，將客戶送來的大體，依照其遺願分解成不同部位，分給指定親友及其所愛之人。葛民輝認為：「這個題材在今時今日的世界，相信已經隨時忽然可以會變得十分正常的，任何事都有可能，或者開始接受。」

▲《誰在看著我們》葛民輝明查暗訪，查緝非法經營「屍房菜」組織。（圖／攝露士提供）

「國光女神」黃巧綸在片中有一場與曾慶翔的全裸床戲。因為場景在香港樓房與天台，彼時煙霧瀰漫，猶如香港警方在反送中時期發射超過千枚催淚彈造成的廣泛影響，年輕人的生活籠罩在陰霾之中，就像黃巧綸的角色結束自己的生命。

▲《誰在看著我們》黃巧綸和曾慶翔戴著防毒面具，全裸親密交纏。（圖／攝露士提供）



黃巧綸和曾慶翔戴著防毒面具，全裸親密交纏。她坦言一開始非常害羞，但因為現場煙霧瀰漫，「有被煙嗆了幾下，結果大家笑出來，也就打破尷尬。我有從螢幕中確認導演拍的是唯美藝術感，而不是色情。」

▲黃巧綸確認「導演拍的是唯美藝術感，而不是色情」。（圖／攝露士提供）

黃巧綸之所以接演，是因為曾聽過導演雲翔談論電影夢，「覺得這個人非常酷，就去試鏡了」，後來更發覺雲翔是想法很多，熱愛探索生命與世界的人，覺得跟自己想法相近。去年她跟隨導演雲翔登上鹿特丹國際影展，後來又去了巴西等國旅遊，不斷打開視野，電影將於5月9日全台上映。