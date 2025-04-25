李多慧穿低胸喝酒「扣子爆開炸上圍」　12萬網看呆：我沒了

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時除了有經營個人YouTube頻道分享生活之外，私下也會在社群記錄應援日常，最近她就透過IG曬出一系列身穿細肩帶喝酒的照片，胸前扣子沒扣好的模樣曝光後，吸引12萬名粉絲朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼：「我沒了！」

▲李多慧分享喝啤酒照。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

照片中，李多慧身穿一件灰色細肩帶貼身背心，胸前的扣子只扣了幾顆，模樣相當甜美性感。她坐在餐廳的座位上，除了一手拿著一個啤酒杯，一手撐著臉頰之外，還不忘對鏡頭微笑、皺鼻子，露出俏皮的表情，同時也在文中寫下：「你想喝一杯嗎？」貼文及一系列近照曝光後，吸引網友們紛紛留言「噴鼻血」、「衣服穿好」、「太辣了公主」、「美到不行，我沒了。」

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▲李多慧會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

事實上，李多慧來台發展2年，近期簽下租屋長約，日前更透過Threads發文寫下看完新家的感想，同時也附上一段短片公開新家內裝，「真的好讓人心動！」對於新家格局非常滿意。李多慧更興奮表示，未來一定要親手將新家「佈置得漂漂亮亮」，目前她也正積極進行入住前的大掃除，準備迎接新生活，如今發文曬出穿低胸背心小酌的照片，再度掀起網友討論關注。

▲李多慧會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

