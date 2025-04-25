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孫生捲性騷風波三個月「認生不如死」　自責：沒辦法放過自己

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生因陷性騷擾風波全面停工，日前更被爆出上酒店，事後他澄清是因為太憂鬱，好友才會帶他去解悶。沉寂近三個月的時間後，稍早他再度透過社群發文分享近況，「這三個月生不如死，我活該，耶穌，我是罪人。我把自己封閉起來，無限的自責，沒辦法放過自己。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生捲入性騷風波。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生在文中坦言，過去三個月宛如生不如死，深陷無限自責及崩潰情緒中。他自稱自己是個罪人，並向耶穌懺悔表示「我活該」，甚至自曝將自己封閉起來，一度情緒失控到無法正常生活，並語帶懊悔地說：「我自己都顧不好自己，完全沒辦法顧我媽。」

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▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生發文吐露近況。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

談到媽媽的身體狀況，孫生感謝藝人趙正平陪媽媽就醫，「感謝趙哥堅持帶著我媽看醫生，因為有趙哥的可愛威嚴，我媽終於願意看醫生。」他透露經醫師診斷後，確認媽媽罹患嚴重妄想症及腦部萎縮，為此孫生表示內心非常煎熬，「雖然我媽對我很糟很糟，讓我從小到現在都好痛苦，但她始終是我媽。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生發文。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

面對媽媽的病情及自身情緒的低潮，他強調自己必須振作起來，並針對過往的行為道歉，「對不起，以前的我不懂事不成熟。」最後，他在文末宣布自己將重新開始，「從今以後，舊的孫生已不在了，只有新的孫生。」貼文曝光後，再度引發熱議。

【孫生IG全文】

這三個月生不如死，我活該 耶穌 我是罪人。
我把自己封閉起來，無限的自責 沒辦法放過自己
情緒一度失控，但我不能再這樣下去
我自己都顧不好我自己，我完全沒辦法顧我媽

感謝主感謝趙哥堅持帶著我媽看醫生
因為有趙哥的可愛威嚴我媽終於願意看醫生
醫生說我媽有嚴重妄想症跟腦萎縮
看到我媽這樣，心裡好痛
雖然我媽對我很糟很糟，讓我從小到現在都好痛苦
但她始終是我媽，我必須振作起來。

對不起，以前的我不懂事不成熟
從今以後
舊的孫生已不在了，只有新的孫生。

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩

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