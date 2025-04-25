獨家／恭喜崔佩儀愛兒　貝克宇考上柏克利音樂製作研究所　

記者葉文正／台北報導

崔佩儀前日飛美與老公SAM跟兒子貝克宇會合，今天並宣布將進行5000公里的大遷移，跟貝克宇一起搬家，從洛杉磯開車搬到美東的波士頓，將在今年就讀柏克利音樂學院音樂製作研究所，這將是一段辛苦的旅程，但崔佩儀說她準備好了，還備好電擊棒以備不時之需。

▲崔佩儀(右起)、奶奶、貝克宇、SAM與貝可宇叔叔今天先歡聚。（圖／崔佩儀提供）

為了協助兒子搬家，崔佩儀說：「今天開始從洛杉磯開車了，先到拉斯維加斯看婆婆與小叔，然後休息一天再出發，往波士頓開，估計車程要8天左右。」

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▲崔佩儀愛兒貝克宇考上心目中理想的研究所。（圖／翻攝自崔佩儀臉書）

崔佩儀透露：「在美國真的就是什麼都要自己來，老公訓練孩子自己搬家，自己整理，我也跟著搬家，孩子長大也懂得節約與獨立，這次對他是很好的成長，到波士頓後，要面對不同人文環境，還要讀音樂繼續深造，將來可能會有更難的課程，學習路上可能更辛苦，能給他的鼓勵就是愛，爸爸也教他怎麼生存，我們一路陪伴孩子，付出，懂得欣賞他的興趣，勇敢往前衝，我們永遠支持他，這樣就夠了。」

▲夫妻倆整車都是貝克宇的行李。（圖／崔佩儀提供）

提到未來8天即將面對的挑戰，崔佩儀也說：「明天我們全家人開一部車去美東，全程大概5000公里，我國際駕照也換好了，打算跟他拼了，只是沿路有一些鄉村，不曉得治安好不好？但沒關係，我們買了辣椒水跟電擊棒，以備不時之需，這也是一種蠻好的回憶。」

▲父子倆還一起搬床。（圖／崔佩儀提供）

▲拖車上也都是行李。（圖／崔佩儀提供）

▲三人要輪流開車橫越美國。（圖／崔佩儀提供）