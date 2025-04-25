記者劉宜庭／綜合報導

醫師陳威宇與老婆沈怡岒是醫界夫妻檔，近日一起登上節目《11點熱吵店》，大方分享婚姻生活。期間，他控訴老婆「血拚成魔，砸千萬買更衣間」，並大方公開照片佐證，驚人花費與空間規模，引發來賓與主持人驚呼根本是專櫃等級！

▲沈怡岒買太多東西，陳威宇只好買50坪地下室改裝成更衣間。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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節目中，陳威宇透露，太太沈怡岒的購物習慣讓家中空間完全不夠放東西：「她不是買貴的，但就是多！一個月的包裹可能有兩、三百件。」他笑說太太經常上國外網站購物，「一直買，就是紓壓，但是不買貴，但是就東西太多堆不下。」

「每個女生都很愛買東西，但是我老婆買東西她其實不是買貴，但就是多，都沒有空間可以放。」由於家中收納空間已經告急，陳威宇剛好發現一處「地下室空間」正在出售，佔地約50坪，便直接買下來，並且改裝成更衣間。他還細數裡面有分紅色區、黃色區、長裙區等分類，令主持人沈玉琳一看驚呼：「你這個是一個專櫃了吧？！」Melody也忍不住喊：「我的天啊！」

▲陳威宇與老婆沈怡岒是醫界夫妻檔。（圖／翻攝自Facebook／沈怡岒）



不僅如此，這個奢華更衣室還「禍延朋友圈」。陳威宇自爆：「後來很多朋友帶老婆來參觀，結果老婆回去都說：『你看我買得還算少的咧！』」讓他哭笑不得，卻也意外成了大家心中的寵妻代表，Melody打趣說：「陳醫師原來是個寵妻達人！」