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泰妍震怒了！親自出手「聲援粉絲」5大訴求痛罵SM　歌迷淚喊：沒愛錯人

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女歌手泰妍（太妍）日前原訂前往東京舉辦巡演，怎料，設備沒有辦法抵達當地，使得演出最終被迫取消，大批歌迷買了機票撲空，令粉絲欲哭無淚。而她在了解原委後，同步在IG表達對於粉絲的心疼之情，只是面對公司並未妥善處理後續，她最終在24日不忍了，同步貼出來自全球粉絲聯合應援會的5大訴求，就是要公司SM娛樂正式問題，讓SONE（粉絲名稱）淚崩直呼沒愛錯人。

▲▼ 泰妍震怒了！親自出手「聲援粉絲」5大訴求痛罵SM　歌迷淚喊：沒愛錯人。（圖／翻攝自泰妍IG）

▲泰妍親自出手轉發粉絲的5大訴求，直球要求SM解決問題。（圖／翻攝自泰妍IG）

泰妍東京場演場會塗遭取消，且她過去曾透露似乎沒有辦法塞入檔期，再次增加東京場的演出，無奈心情溢於言表。事發近1個禮拜，她與歌迷站到同一陣線，24日親自轉發來自全球粉絲聯合會的5大訴求，粉絲痛批東京場取消後，SM消極處理還迴避問題，因此提出5大訴求，此文貼出後，馬上引起各界相關人士注意。

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第一項為釐清此次演唱會取消事件該負責的人並讓負責人負起應當的懲戒，第二項為透過藝人泰妍官方的頻道對於此次事件說明清楚並發出道歉文，第三項為東京場演出突遭取消，給予因此受到影響或傷害的觀眾相對的補償方式，並說明具體該怎麼補償。第四項避免之後的《The TENSE》巡演再度發生類似事態，必須實施透明化的營運以及要有確實的公告，第五項為SM娛樂應儘速親自說明《The TENSE》東京場演唱會是否會公布新的日程及未來舉辦計畫。

▲▼泰妍、太妍大巨蛋。（圖／遠雄創藝提供）

▲泰妍巡演正在進行中，東京站日前卻因設備未抵達取消。（圖／資料照／遠雄創藝提供）

泰妍為歌迷發聲，直接在官方帳號轉貼粉絲的五大訴求，一起出面要求SM娛樂給個回應，令粉絲看到文章後淚崩，留言區一片讚聲表示「謝謝泰妍，太帥了」、「好感動」、「這才是雙向奔赴的愛」、「SM給我出來面對」。

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